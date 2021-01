Maşină, bani, excursii în destinații fierbinți și gadget-uri performante. Câștiguri de excepție în ediţia de sărbători a Loteriei Naționale

Loteria Națională a pregătit câștiguri de excepție pentru participanții show-ului TV. În ediția de sărbători a domnit o atmosferă de basm, iar cei 10 participanți s-au convins că adevăratele miracole există. Pe lângă premiile tradiționale, jucătorii au avut parte de o surpriză extraordinară - un calendar de Crăciun, care ascundea daruri generoase - o mașină, sume de la 10 000 până la 100 000 de lei, excursii în destinații fierbinți și gadget-uri performante. Matvei Pleșca din Chișinău a devenit proprietarul noului automobil din jocul ”La un pas de noroc”.

"Mi-am dorit foarte mult maşina. Principalul că e nouă, frumoasă, manevrabilă", a spus Matvei Pleşca, participant.



Adversarele lui Matvei au avut ocazia să-și aleagă daruri din calendarul de Crăciun. Svetlana Mazuru din satul Teșcureni, raionul Ungheni, a câștigat 10 000 de lei și o consolă de jocuri video, iar Natalia Grosu din Cahul s-a ales cu o vacanță în Egipt pentru două persoane.



Marcela Burduja din Capitală a obținut victorie în jocul ”Seifuri”. Ea a câștigat 15 000 de lei.



Vladimir Castraveț din satul Sadova a avut norocul să joace pentru Megajackpot și a plecat acasă cu 150 000 de lei.

"Foarte interesant! La început am fost în suspans, am crezut că nu mai ajung la urmă, dar am ajuns la urmă. Atmosfera aici e foarte plăcută. M-a ajutat şi susţinerea publicului", a declarat Vladimir Castraveţ, participant.



Ceilalți participanți au primit câte un bilet de loterie și un certificat de 1000 de lei pentru pariuri sportive. În ediția de sărbători, Mircea Marco și Felicia Sîrbu au înmânat premii în valoare totală de 1 556 000 de lei! Dacă doriți să participați la show-ul care vă poate aduce noroc, înregistrați biletele pentru participare la tragere la sorți pentru jocurile TV pe site-ul 7777.md sau la numărul de telefon 022 333 777. Emisiunea poate fi urmărită la Publika TV în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00.