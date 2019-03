Maşina Anului 2019 la Salonul Auto de la Geneva. Jaguar I-Pace, un SUV complet electric

Cu o zi înainte de deschiderea porților la Salonul Auto de la Geneva, avem Mașina Anului 2019 în Europa.

Mai precis, organizatorii acestui concurs au anunțat astăzi, 4 martie 2019, laureatul ediției 2019 a concursului 'Mașina Anului în Europa'. Titlul este cunoscut internațional sub numele de 'European Car of The Year' și a fost acordat de un juriu format din 60 de membri din 23 de țări. Toți sunt jurnaliști în țări europene, dar România nu are un reprezentant în această gală.