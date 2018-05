Masă rotundă cu Vlad Plahotniuc, la Londra: Moldova merită o atenție sporită din partea occidentului

Occidentul trebuie să-și focuseze atenția spre Republica Moldova, care depune eforturi pentru a ajunge în rândul statelor libere. Opinia a fost exprimată de mai mulţi experți internaționali în cadrul unei mese rotunde organizate de Institutul Regal de Servicii Unite, la Londra.

La eveniment a participat şi președintele PDM, Vlad Plahotniuc, care a prezentat ultimele realizări ale guvernării de la Chișinău, dar și provocările pe care le are în faţă țara noastră.

"M-am simțit onorat de invitația pe care am primit-o și m-a bucurat mult faptul că am avut ocazia să prezint, în primul rând, obiectiv situația politică și geopolitică în care guvernăm în Republica Moldova. În al doilea rând, am avut ocazia să discutăm temele de interes național și regional, în special ce ține de situația transnistreană, de implementarea reformelor și, desigur, alegerile parlamentare din toamnă. În contextul ultimului punct, am ținut să menționez că strategia Partidului Democrat, imediat după alegeri, are un obiectiv, pe care o să-l respectăm neapărat și el ține de consolidarea relațiilor cu Vestul, de continuarea drumului de reformare și modernizare a Republicii Moldova, să mișcăm Republica Moldova în drumul nostru de dezvoltare spre lumea țărilor libere", a spus preşedintele PDM, Vlad Plahotniuc.

Directorul internaţional al Institutului Regal de Studii Unite, Jonathan Eyal, unul dintre formatorii de opinie din Marea Britanie, crede că Moldova merită o atenție sporită din partea occidentului, iar guvernarea de la Chișinău trebuie încurajată și sprijinită în implementarea reformelor.

"Este un an crucial pentru Moldova. Alegerile vor avea loc către finele anului și a venit momentul ca țări precum Marea Britanie să atragă mai multă atenție Republicii Moldova. Fără a interveni în treburile interne ale Moldovei, constatăm că economia își revine, guvernarea este mai bună din punct de vedere al standardelor de guvernare și este cert că autoritățile actuale sunt preocupate ca țara să meargă în direcția corectă", a spus Jonathan Eyal, directorul pentru Studii de Securitate Internaționale RUSI.

Evenimentul intitulat "Masă rotundă cu Vlad Plahotniuc: Republica Moldova și occidentul", organizat de unul din principalele think-thank-uri din Marea Britanie, a reunit formatori de opinie britanici, reprezentanți ai Ministerului de Externe de la Londra și ai corpului diplomatic acreditat în capitala Regatului Unit.