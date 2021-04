Mărturiile unor femei însărcinate, care au ajuns la spital cu COVID-19

”Trebuie să pot, pentru că urmează să nasc” sau ”Îmi doresc să mă tratez şi să ajung mai repede acasă”. Acestea sunt câteva dintre mărturiile femeilor gravide internate în spital, după ce s-au infectat cu noul coronavirus. Ministerul Sănătăţii a anunţat că, în ultima perioadă, se înregistrează cazuri grave de COVID-19 în rândul gravidelor.Tamara Golovco are 29 de ani şi este în a 33-a săptămână de sarcină. La începutului lunii martie, femeia s-a îmbolnăvit de COVID-19.”Primele simptome aveam foarte mari dureri la ochi şi o stare de oboseală, nu aveam putere să mă ridic din pat şi am înţeles din prima că este COVID”, spune Tatiana.După tratamentul la domiciliu, femeia a decis să cheme ambulanţa, deoarece situaţia s-a agravat. Pacienta a ajuns la Maternitatea numărul 2 din Capitală, unde a fost internată şapte zile.”Am avut doar o bronșită, dar am primit un tratament cu antibiotice cu anticoagulante, paracetamol şi multe vitamine. A fost o frică mai mult pentru copil. În fiecare zi monitorizam bătăile inimii, mişcările să fie totul bine”, a mărturisit femeia.O altă pacientă care s-a tratat de COVID-19 este Angela Canţîr din Capitală.”Am avut o înrăutățire a stării, am avut o tuse uscată care nu mă lăsa deloc. Am avut stare de tahicardie din cauza la febră care se ridica peste 38 de grade”, spune Angela.Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică recomandă gravidelor să respecte cu stricteţe regulile epidemiologie.”Şi pentru femeile gravide este necesar, ca toate măsurile bine cunoscute ca să le respecte. O femeie gravidă trebuie să aibă grijă de două persoane. De sănătatea sa şi de sănătatea copilului”, a declarat şeful Şecţiei supraveghere epidemiologiică de la ANSP, Ștefan Gheorghiță.Potrivit Ministerului Sănătăţii, de la începutul pandemiei, peste 900 de gravide au fost diagnosticate cu COVID-19.