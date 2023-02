Mărturiile unei moldovence, despre catastrofa din Turcia: Am simțit cutremurul. Mulţi prieteni şi-au pierdut oamenii apropiaţi, şi-au pierdut casele

Cutremurul din Turcia a semănat panică şi teamă, de mai bine de o săptămână. Oamenii de acolo trăiesc în stare de frică şi nelinişte. I se întâmplă și moldovencei Ana Maria Pancu, stabilită în oraşul Kayseri, unde tânăra face studii de doctorat. Spune că, de când s-a produs seismul dezastruos, starea localnicilor este la pământ, deoarece au pierdut în doar câteva minute tot ce au adunat de-o viaţă.

Ana Maria Pancu a plecat acum opt ani la studii în Turcia. Trăiește acum în oraşul Kayseri, la 200 de kilometri distanță de epicentrul cutremurului devastator de săptămâna trecută. Mărturiseşte că a simţit puternic seismul şi replicile care au urmat.

"Eram acasă când s-a simţit cutremurul şi l-am simţit destul de puternic. Imediat am fugit în triunghiul vieţii, care în cazul meu se află la bucătărie şi am aşteptat până când cutremurul se termină şi apoi am ieşit afară. Am simţit şi cutremurul de la amiază din ziua de luni, care la fel a fost foarte puternic, sau chiar poate mai puternic decât primul. Din fericire eu sunt bine, dar din păcate, mulţi prieteni de-ai mei au avut de suferit. Mulţi dintre ei şi-au pierdut oamenii apropiaţi, şi-au pierdut casele, locurile lor de muncă", a spus moldoveanca.

Deşi e imposibil de schimbat ceva, contează empatia şi solidarizarea oamenilor, spune moldoveanca aflată în Turcia. În aceste zile a decis să găzduiască, în casa unde trăieşte, câțiva sinistrați.

"Sperăm să nu se mai întâmple, să nu mai fie alte cutremure. Încercăm să nu ne panicăm, dar situaţia deja este dezastruoasă. Şi acum tot ce rămâne este să ne ajutăm unii pe alţii. Eu personal acum găzduiesc câţiva oameni dragi din zonele grav afectate, oameni care au pierdut tot ce au agonisit de-a lungul vieţii lor. Dar aceste lucruri nu mai sunt atât de importante, importantă e viaţa lor, viaţa noastră", a declarat Ana Maria Pancu.

Ana Maria Pancu se mândreşte cu faptul că sunt salvatori moldoveni în Turcia, printre numeroasele echipaje de intervenţie, trimise în ajutor din diferite ţări ale lumii.

"Încercăm să fim de ajutor, să facem fiecare ce putem, vin ajutoare internaţionale şi acest lucru este foarte important. Ne bucurăm de venirea salvatorilor din Republica Moldova, îi salut şi le mulţumim acestor eroi. Un lucru este cert, nimeni nu s-a aşteptat la acest cutremur, inclusiv eu. Am discutat cu persoane în vârstă, care au peste 60 de ani, şi nu au văzut un asemenea dezastru în viaţa lor".

Ministerul de Externe a anunţat că, după cutremurul din Turcia, au decedat trei cetățeni moldoveni - o femeie și copiii săi.