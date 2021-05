Mărturiile proprietarului celui de-al doilea automobil furat de fugarii din Penitenciarul Goian

Cei trei deţinuţi, care au evadat marţi noaptea din penitenciarul numărul 10 din Goian, sunt de negăsit. Se ştie că au trecut prin oraşul Orhei, unde au abandonat maşina furată miercuri din satul Işnovăţ, raionul Criuleni, după ce au făcut pană. Poliţia a anunţat că noaptea trecută, au furat alt automobil, în satul Pohorniceni, raionul Orhei. În maşină mai erau 1700 de lei. Sâmbătă, doi dintre deţinuţi vor împlini 18 ani.

Proprietarul mașinii este Sergiu Bohaniuc. Am încercat să discutăm cu el, însă acesta nu era acasă. Solicitat telefonic, bărbatul ne-a povestiti că și-a lăsat vehiculul descuiat, cu tot cu chei în el. Mai mult, victima avea și bani în automobil.

"Vreo 1700 de lei. Nu mai țin minte precis. Nu am mai avut niciodată nimic. Câte mașini am avut nu mi s-a mai întâmplat niciodată. Erau documentele, pașaportul român, asigurare medicală germană și tot așa mai departe. Câine nu am la moment și de aceea nici nu s-a auzit nimic.", a povestit victima, Sergiu Bohaniuc.

Socrul bărbatului ne-a povestit cu lux de amănunte despre cele întâmplate.

"Iată aici era, până în bordura asta. Se cunosc și urmele când au împins-o. Că ea așa era parcată aici. Se vede că au sărit peste gard acolo și au sărit în ogradă. Se vede că erau mai mulți că să fost unul nu o mai lua.", a spus socrul victimei, Andrei Marițoi.

Tot el a alertat oamenii legii.

"A venit poliția, s-a uitat, a fotografiat. Urmele erau iată așa ieșite și duse și acolo după cotitură îs duse la vale și pe malul Răutului. Dar deja de pe malul Răutului nu știu. Acolo e podul. Așa că ori la Orhei s-au dus, ori la Susleni, dar aici îs duși, prin părțile acestea.", a menționat socrul victimei, Andrei Marițoi.

Localnicii sunt speriați și spun că vor încerca să fie mai precauți.

- De mai încuiat porțile, mașinile.

- Dumneavoastră când parcați lăsați cheile în mașină sau le luați în casă?

- În casă le luăm.

- Noi ne protejăm.

- Cum vă protejați?

- Avem lumină electrică în jurul casei. Încuiem noapte porțile și așa mai departe. Altceva cum să te protejezi. Acum se poate de așteptat la toate.

"Eu încui poarta, de ce să mă tem? Nu are ce îmi fura mie. De Dumnezeu numai îmi este frică, dar de aceștia săracii dacă ei de pe acum au ajuns să fie închiși și iar să vină să fure. Cred că nu îi dintr-o familie ca lumea."

Ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție din Orhei, Elena Băetrău, ne-a declarat că oamenii legii sunt pe urmele deținuților. Ea a mai spus că primul automobil furat de tineri, miercuri, din satul Işnovăţ, raionul Criuleni, a fost întors proprietarului.

"Automobilul de marca Volkswagen a fost deja restituit proprietarului fără careva defecțiuni tehnice însemnate. La fel careva bunuri care să lipsească din automobil nu au fost depistate.", a comunicat ofițerul de presă al IP Orhei, Elena Băetrău.

Marţi noaptea, trei deţinuţi ai Penitenciarului nr. 10 din Goian au reuşit să evadeze pe fereastra din baie. Aceştia fusese condamnaţi pentru furt, pungăşie şi tâlhărie, iar unul dintre ei a ajuns după gratii şi pentru viol. Potrivit Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, unul dintre deţinuţi are 17 ani, iar ceilalţi doi urmează să împlinească în curând majoratul. Pentru fapta lor, toţi trei riscă o pedeapsă suplimentară pentru evadare de până la trei de puşcărie.