MĂRTURIILE persoanelor care s-au tratat de COVID-19: Acum ne simțim toți foarte bine bine

Deşi spun că se simt mai bine, aceştia trebuie să mai stea 14 zile în carantină, pentru a se proteja de alte infecții, dar și pentru a exclude riscul de a infecta alte persoane. Şi asta deoarece, în unele cazuri, virusul poate persista în organism până la 50 de zile.Toată familia a stat 14 zile la spital, iar lunea trecută au fost externați. Din fericire, ei s-au ales cu o formă uşoară a bolii.”Acum ne simțim toți foarte bine bine, nu avem nimic. Copiii nu au avut niciun simptom, ei au stat în spital și li s-a oferit numai vitamina C.”, a spus Galina Comanici, pacientă tratată de COVID-19.Potrivit soţiei sale, contactul a avut loc în timpul unui control medical, deşi femeia care a decedat nu prezenta niciun simptom. Peste patru zile, asistentul medical a avut febră. Între timp, femeia din Bălceana a fost supusă testul de COVID-19, care a confirmat prezenţa virusului, fapt ce a stârnit îngrijorarea asistentului medical din Sofia. Imediat ce au aflat despre asta, au chemat ambulanța și au fost duşi la spital.”Eu am avut simptome și am primit tratament. Mi s-au dat antivirale, mi s-au dat antibiotice ca să poată să-mi dezbată febra, că făceam febră. Nu era mare, dar îmi dădea complicații febra dată și am primit injecții, nu mai țin minte câte zile. Am tușit două zile, mi s-a făcut Röntgen și am văzut că e norma și mai mult n-am primit niciun medicament, mai mult pe vitamine”, a zis Galina Comanici, pacientă tratată de COVID-19.Asta i-a făcut să învingă boala.”În primul, primul rând nu trebuie să facă panică oamenii, că panica asta la bine nu aduce deloc. Chiar dacă au nimerit în spital să respecte ceea ce fac medicii, că ei luptă cum pot pentru noi și cu ce pot”, a zis Galina Comanici, pacientă tratată de COVID-19.Şi acest bărbat a ajuns la spital fără niciun simptom.”Am așteptat rezultatul cu nerăbdare ca să văd ce am și mi-au spus că e pozitiv și când am văzut că e pozitiv, am zis că e de bine. Dar am aflat că în medicină pozitiv înseamnă că nu-i bine”, a zis Ion Manic, pacient tratat de COVID-19.Deşi a scăpat de coronavirus, bărbatul de 60 de ani suferă enorm că şi-a pierdut soţia, pe care nu a putut să o conducă pe ultimul drum. Anterior, familia acestuia a pierdut şi un copil. Bărbatul mai are o fată, care este stabilită în Italia. Pe lângă durerea provocată de singurătate, acesta este nevoit să înfrunte şi prejudecăţile unor oameni, care o acuză pe soţia decedată că a adus virusul în localitate.”Îmi pare rău că soția a decedat. Pur și simplu nu înțeleg de ce ei mare panică fac în sat. Eu am auzit ce se aude pe aici prin sat, dar o să mă clarific eu pe urmă. Vorbe neplăcute și asta pe mine tare mă sufocă.”, a spus Ion Manic, pacient tratat de COVID-19.”Virusul SARS-CoV-2 afectează tractul respirator inferior. O parte din pacienți pot face bronșite, alții fac pneumonii. Cei care fac pneumonii, pulmonii suferă mai mult pentru că virusul se multiplică la nivelul alveolelor și acolo provoacă cele mai mari modificări. De aceea, pacienții trebuie să urmeze un tratament mai îndelungat”, a menționat Irina Rusu,medic la Spitalul de boli infecţioase "Toma Ciorbă".Un doctor din Statele Unite a publicat un video în care prezintă radiografia 3D a plămânilor unui pacient infectat cu coronavirus de tip nou. Zonele de culoare galbenă arată părțile infectate ale plămânilor. Asta nu este valabil însă în cazul tuturor pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19. Medicul din SUA a mai adăugat că în momentul radiografiei, la pacienții sănătoși nu ar trebui să apară nicio zonă galbenă.