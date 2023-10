MĂRTURIILE moldovenilor stabiliţi în Israel, după ce a început războiul: Ne-am speriat foarte tare. E periculos

Mii de moldoveni, stabiliţi în Israel, trec prin clipe de groază, după ce a început războiul. 63 de conaţionali s-au adresat la Ambasada Moldovei, pentru a se informa, iar câţiva au declarat că vor să părăsească Israelul.

Iulia Vitu este stabilită de 6 ani în Beer Şeva şi ne-a mărturisit că trăieşte cu frică din ziua în care militanţii Hamas au atacat Israelul. Femeia ne-a povestit că a auzit zeci de sirene şi bubuituri puternice.

"Sirenele sunau din 5 în 5 minute, tot mai multe şi mai multe. Ne-am speriat foarte tare, am luat lucrurile cele mai importante, banii şi actele şi am fugit în adăpost. Am fost avertizaţi să nu ieşim din case, pentru că este pericol şi în apropiere de oraşul nostru sunt terorişti. E foarte periculos", a spus Iulia Vitu, moldoveancă stabilită în Israel.

De frică, oamenii şi-au făcut provizii. De pe rafturile magazinelor au dispărut multe produse alimentare.

"Am fost azi dimineaţă la magazin şi am văzut magazinul gol. Sunt mai puţine produse. Pâine nu este la magazin, lapte nu-i, - în principiu lipsesc mai mult lactatele", a precizat Iulia Vitu.



De cealaltă parte, în oraşul Haifa din nordul Israelului este linişte, iar oamenii profită de timpul frumos şi chiar fac plajă.

"Restaurantele lucrează. Iată, oamenii stau la terasă", a spus Irina Bulat, moldoveancă stabilită în Israel.

"La noi este linişte, lumea nu este agitată, speriată. Putem ieşi pe stradă. Nu ne este frică că o să ne bată, iată şi trenul circulă acum în regim obişnuit. La fel sunt deschise restaurantele şi magazinele", a declarat Irina Bulat, moldoveancă stabilită în Israel.



Duminică au fost anulate un şir de zboruri din Chișinău spre Israel și invers. Câteva curse sunt programate pentru zilele de 10, 11, 12 şi 15 octombrie.

În Israel sunt 20 de mii de moldoveni.



Citeşte şi: Informaţii de ULTIMA ORĂ de la MAEIE, după ședința Celulei de Criză, în contextul războiului din Israel