Mărturiile de GROAZĂ, în urma atacului armat în timpul turnelui de jocuri video. Doi oameni au fost ucişi şi alţi 11 răniţi

Atac armat în timpul unui turneu de jocuri video la un mall din Jacksonville, statul american Florida. Doi oameni au fost ucişi şi 11 răniţi, iar atacatorul s-a sinucis înainte de intervenţia poliţiei.



Presa locală a scris că agresorul, în vârstă de 24 de ani, ar fi deschis focul după ce a fost eliminat din turneu. Informaţiile nu au fost confirmate de poliţie. Niciun alt suspect nu a fost reţinut în acest caz.

Martorii povestesc cu groază despre cele întâmplate.

"Am fost doar rănită, pentru că am reuşit să fug. Am fost ajutată să merg. Mi s-a fracturat călcâiul."



"Toată lumea alerga ca să se salveze. Oamenii se călcau în picioare, căutau să se ascundă. Toată lumea ţipa."



"Un tip a alergat prin faţa cafenelei. La scurt timp, s-au auzit mai multe împuşcături."

În Florida au avut loc în ultimii ani mai multe tragedii de acest gen.

În februarie, 17 copii au fost ucişi la o şcoală din Parkland, de un fost elev. Iar în 2016, 49 de oameni au fost împuşcaţi mortal într-un club de noapte din oraşul Orlando.