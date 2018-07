MĂRTURIILE CUTREMURĂTOARE, despre ziua de 6 iulie, făcute de VICTIMELE DEPORTĂRILOR

În satul Ciuciuleni, raionul Hâncești, deportările sunt o rană deschisă şi astăzi. Cei care au scăpat cu viaţă din Siberia de gheaţă povestesc că în urmă cu 69 de ani satul răsuna de bocete, strigăte, iar câinii lătrau în fiecare ogradă.

Dimineață, pe 6 iulie 1949, satul s-a trezit mai sărac cu câteva zeci de familii. Au fost ridicate cu brutalitate de soldaţii sovietici...



"Când ne-au deportat, tatăl meu era pe câmp, a dormit noaptea pe câmp. Și a venit armata rusească noaptea și mama era singură, nici nu știa ce să facă, dar a trebuit să dea drumul. Și i s-a spus: "Olga, nu plânge, nu răcni, ia-ți de mâncare că pe voi vă deportează. Mama prinsese a plânge, ne-a luat pe noi și copsese pâine, și a luat pâine cât a fost coaptă", a spus Maria Nicolai, victimă a deportărilor.



Când găseşte timp, Maria Nicolai vine și depune flori la monumentul deportaților din centrul satului. A fost și ea victima sovieticilor, pe când avea doar patru ani, alături de părinții săi. Tatăl şi mama sa au fost declaraţi duşmani, pentru cele câteva hectare de pământ pe care le-au moștenit după nuntă.



"Ziua a venit un tren unde au fost vacile și le-au descărcat și pe noi ne-au băgat în trenul cela, în vagoanele celea", a spus Maria Nicolai, victimă a deportărilor.



Au lucrat la tăiat păduri în regiunea Tiumen.



"A venit toamna, era frig, nu avea cu ce ne înveli mama. Și dezbrăca fusta de pe dânsa și ne învelea pe noi", a spus Maria Nicolai, victimă a deportărilor.



Nicolae Rusu este o altă victimă a epurărilor sovietice. Puțini știu că acum 69 de ani, familia sa a fost scoasă cu forța de trei soldați sovietici și trimisă în îndepărtata Siberie. Capul familiei și unul dintre feciori au reușit să fugă. Alți șapte copii și mama însă au ajuns în pădurile de prin Tiumen.



Familia Rusu a revenit acasă după moartea lui Stalin. S-au reunit după trei ani de chin, dar ajunși în Ciuciuleni, și-au dat seama că au rămas fără casă, căci acolo locuia un învățător din sat.



"Am venit eu și m-am uitat acasă vara, că vara nu lucrează școala și învățătorii erau duși. Și am intrat în casă. Au venit de la primărie și ne-au întrebat cine ne-a dat voie să intrăm în casă. Mama a spus că eu pot să mă duc și acum, dar cu copiii ce să fac? Luați copiii și eu pot să mă duc și eu. Și ne-au lăsat acolo și am trăit acolo", a spus Nicolae Rusu, victimă a deportărilor.



Liuba Ciobanu s-a născut în pădurile din Siberia. Mama sa a fost deportată alături de familia sa. Tatăl ei, care lucra la consiliul sătesc, a fost acuzat că îi anunța pe cei care erau pe listele securiștilor.



"Când îi înghețau picioarele și când venea acasă și cât stătea și alerga, nu simțea, dar când dădea să scoată încălțămintea nu putea că era înghețată. Ș-apoi un crop punea și le scoatea și a doua zi trebuia să te duci că dacă nu lucrai, nu-ți dădea să ai", a spus Liuba Ciobanu, victimă a deportărilor.



În toate valurile de deportări staliniste, din satul Ciuciuleni au fost ridicaţi 378 de oameni.