Mărturiile CUTREMURĂTOARE ale unui ucrainean care a scăpat ca prin urechea acului de la catastrofa aviatică din Iran

Un bărbat din Ucraina a scăpat ca prin urechile acului de tragedia din Iran. Andrei Buzarov putea fi printre cei 176 de oameni care au murit, după ce avionul ucrainean în care se aflau a fost doborât în scurt timp după decolare. În ultimul moment, însă, bărbatul, care a participat în Teheran la o conferinţă, a decis să-şi lungească șederea în Iran cu o zi.



"Organizatorii conferinţei mi-au spus să-mi cumpăr bilet de avion pentru data de 8 ianuarie, deoarece nu-mi vor plăti cazarea la hotel pentru încă o zi. Am riscat însă şi am decis să plătesc singur, ca să mai am timp pentru plimbări prin oraş. Am cumpărat bilet pentru data de 9 ianuarie."



Andrei Buzarov susţine că intuiția l-a determinat să nu-şi cumpere bilet pentru acea cursă a morţii.



"Două zile înainte de catastrofă nu am dormit practic deloc. Am impresia că organismul meu simțea că ceva se va întâmpla. Nu-mi pot explica acest fenomen."



Bărbatul spune că nu-i venea să creadă atunci când a auzit la ştiri despre prăbuşirea avionului în care ar fi putut să se afle şi el.



"Ceea ce am văzut m-a făcut să revizuiesc totul în viaţă. Mi-am schimbat atitudinea faţă ceea ce se întâmplă în jurul meu."



În cele din urmă, bărbatul a plecat spre Ucraina în data de 11 ianuarie, la bordul unui avion al companiei Azerbaijan Airlines.



"Când avionul a decolat, pe parcursul a 10-15 minute, sau poate mai mult, pasagerii se uitau în toate părţile ca să se asigure că nimeni nu deschide focul şi că nu e lansată nicio rachetă. A fost unul dintre cele mai înspăimântătoare momente din viaţa mea."

La bordul avionului companiei Ukrainian International Airlines se aflau în total 11 ucraineni. Doi dintre ei erau pasageri, iar restul membri ai echipajului.