Mărturiile angajaților medicali din secția COVID: În zona roşie se dă lupta pentru viață

''Mă numesc Veronica Laşcu, lucrez de 24 de ani în secţia de boli infecţioase în calitate de infirmieră. Prima zi a fost cu frică, ne temeam nu ştiam la ce să ne aşteptăm.''''M-am gândit şi am dat bir cu fugiţii. O lună de zile după care am fost chemată înapoi şi am venit şi am început munca zilnică.''Pelaghia Croitoru de aproape 30 de ani lucrează infirmieră la spitalul raional din Orhei. De la deschiderea secției COVID, ea este zi de zi alături de pacienţii infectaţi cu SARS-COV-2.''Noi suntem patru când intrăm în zona roşie. Ne echipăm şi ne ducem că acolo sunt cazuri grele şi trebuie de ajutat. Două nu putem face nimic, dacă pacientul este foarte greu. De 240-260 de kilograme am avut pacienţi, dar am făcut faţă. '', a spus Pelaghia Croitoru, infirmieră la spitalul raional Orhei.Angajaţii medicali spun că în zona roşie se dă lupta pentru viață.''Orice deces este dureros. Noi deseori ne imaginăm că acolo este mama, tata, fratele sora. Îi dureros foarte.'', a mai spus Pelaghia Croitoru.''Pacienţii cad în depresie. Noi îi încurajăm, discutăm cu ei. Le spunem vorbe mai dulci şi ei încep a zâmbi şi totul este bine.'', a spus Veronica Lașcu, infirmieră la spitalul raional Orhei.Infirmierele mai povestesc că cel mai dureros este atunci când vin la muncă, iar unii bolnavi nu mai sunt în viață.''Noi i-am dat o speranţă foarte mare şi când am venit la următorul serviciu pacientul deja nu mai era. În suflet aveam o durere că noi i-am dat o speranţă că el va trăi, dar timp de 24 de ore boala s-a agravat şi el a plecat.'', a spus Veronica Lașcu.De la începutul pandemiei, peste 9.600 de moldoveni au murit din cauza complicaţiilor provocate de COVID-19.