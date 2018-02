Mărturii în urma împușcăturilor din Italia. Cine este bărbatul care a atacat șase imigranți

E tensiune mare în Italia după ce ieri un bărbat înarmat a vânat, la propriu, oameni de culoare pe străzile oraşului Macerata. Premierul Italiei a făcut apel la unitate în faţa urii. Localnicilor tot nu le vine să creadă că aşa ceva s-a putut întâmpla în oraşul lor. Agresorul, un extremist de dreapta, a împuşcat șase persoane înainte să fie prins de poliţie.

Oraşul a fost paralizat de frică mai multe ore, iar oamenii s-au baricadat în case. Preşedintele partidului din care a făcut parte atacatorul a dat vina pe numărul mare de imigranţi, scrie digi24.ro.

Victimă a atacului: Mă duceam să cumpăr ţigări când am fost împuşcat în picior. Era o persoană dintr-o maşină care trăgea. Nu ştiam dacă o să mor sau nu. Mă doare foarte rău. Este foarte grav.

Martor: Au început să tragă. Am auzit altă împușcătură mai înainte, uite-i. Uite-i. Se simte și mirosul.

Focurile de armă au băgat spaima în trecătorii care se plimbau prin centrul orăşelului cu 43.000 de locuitori. Şoferul unei maşini negre a luat, pur şi simplu, la ţintă grupurile de imigranţi de culoare.

Localnică: Am auzit mai întâi o pocnitură, mi se părea un accident inițial. Apoi după două minute am mai auzit una și am văzut acest băiat întins pe asfalt. (Era rănit?) Da.

După câteva zeci de minute de confuzie, timp în care primarul le-a cerut oamenilor să nu mai iasă din case, autorul a fost încătuşat. Luca Traini, în vârstă de 28 de ani, era înfăşurat într-un steag al Italiei. În cursa sa sângeroasă strigase mesaje naţionaliste.

Autorul atacului armat a candidat la alegerile regionale de anul trecut din partea partidului Liga Nordului, partid eurosceptic şi antiimigraţie, şi este un vechi simpatizant al extremei-dreapta.

Jurnaliştii italieni se întreabă dacă nu cumva acest incident violent are legătură cu o crimă care a şocat oraşul Macerata cu numai câteva zile în urmă. O tânără de 18 ani a fost ucisă de un nigerian. Cazul a alimentat tensiunile dintre localnici şi imigranţii africani.

Romano Carancini, primar Macerata: „Apropierea acestor incidente te face să-ți imaginezi că pot avea legătură. Dar eu cred că indiferent dacă este sau nu o legătură între ele, ce se întâmplă în aceste zile în oraș este de-a dreptul inacceptabil.”