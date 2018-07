Mărturii din infern. Moldovenii aflaţi în Grecia povestesc calvarul pe care-l trăiesc de câteva zile

Mărturiile celor care au supravieţuit infernului sunt tulburătoare. Iurie Cipileaga, un moldovean stabilit de 20 de ani în orașul Rafina, spune că a reușit ca prin minune să salveze de flăcări atât casa lui, cât şi pe a unui vecin.

"Eu nu m-am speriat atât de tare. Am stins focul cu ce-am apucat, cu apă cu celelalte. Băiatul meu a mai chemat niște prieteni din Atena, care au venit și ne-au ajutat să salvăm două case și ce mai era împrejur", a povestit Iurie Cipileaga, moldovean stabilit în Grecia.

El na povestit că localitatea în care trăiește arată de parcă a trecut prin război și că mulți oameni au avut de suferit în urma incendiilor.

"Eu aveam grijă de o bătrânică, căreia îi duceam tot timpul mâncare. Acum când m-am dus, am găsit-o arsă în casă", a povestit Iurie Cipileagă.

Moldoveanca Maria Iaconi, care locuiește în Atena, a povestit cu lacrimi în ochi detalii cutremurătoare de la fața locului.

"Oamenii au vrut să se salveze și au urcat în mașini. S-au format ambuteiaje mari, așa că nu au reușit, iar focul venea din urmă mai repede decât mașina. E mare jale. Oamenii ăștia cum strigau după ajutor, au ars de vii în mașini, au ars de vii pe jos, au fost găsite mame arse jos cum stăteau așa cu copiii în brațe să-i apere de foc", a spus Maria Iaconi, moldoveancă stabilită în Grecia.

Localnicii care au supraviețuit povestesc clipele de groază prin care au trecut:

"Ne-am închis în casă, am tras obloanele la ferestre şi ne-am pus prosoape pe faţă. Infernul a durat în jur de o oră. Nu am cuvinte să descriu prin ce am trecut."

Mulţi localnici şi-au abandonat casele şi s-au refugiat pe plaje, apoi în apa mării pentru a scăpa de flăcări şi de fumul gros.

"Nu am ştiut atunci ce se întâmplă, deoarece toţi încercam să scăpăm cu viaţă. Ardea totul în jur cu vâlvătăi, pentru că vântul bătea cu putere. Flăcările ar fi putut să intre în casă, să ardă totul şi să treacă mai departe."

"Era panică pentru că toată strada era blocată de maşini. Oamenii ţipau, era isterie, se vedeau flăcările cum erau intensificate de vânt. Mirosea foarte tare a fum, iar cerul era complet negru."

O femeie din România, care se află în vacanță în Grecia, a declarat pentru PUBLIKA TV că în mediul online circulă o informație precum că un bulgar ar fi provocat incendiul.

"Cineva a dat foc la vegetația cea uscată. Acum au început să apară și video cu cei care au dat foc. A fost prins un bulgar care a fost văzut că a dat foc și caută acum mai mulți", a povestit Maria Dincă.

Premierul Pavel Filip a cerut cabinetului său de miniștri să monitorizeze situația din Grecia și să informeze populația, pentru că sunt încă moldoveni care pleacă în vacanță în zona afectată.

Totodată, el a menţionat că ţara noastră este gata să ajute autoritățile elene.

"Să întrebați colegii din Grecia cu ce putem noi fi de ajutor și să le oferim acest ajutor așa cum o fac și alte state în raport cu Republica Moldova când ne confruntăm și noi cu probleme", a spus premierul Pavel Filip.