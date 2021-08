Mărturii din iadul traficanţilor . "Am mers, am mers până am făcut sânge la picioare"

Eugen Terente este unul dintre moldovenii plecaţi să lucreze în Portugalia după ce a fost contactat pe facebook de o persoană necunoscută care i-a promis un loc de muncă bine plătit şi în condiţii sigure. Tânărul care a ajuns duminică acasă a povestit cum în Portugalia, moldovenii erau deposedaţi de paşapoarte şi ţinuţi într-un grajd, fără mâncare sau apă. Eugen Terente a plecat în Portugalia cu autocarul, în 20 iulie. Alături de el erau încă 30 de moldoveni. După 3 zile au ajuns în oraşul Beja, de unde au fost trimişi cu o maşină în localitatea Alfundão.''Noi eram după drum, eram foarte obosiţi nu dormisem 3 zile, am ajuns, am dormit 2 ore în grajdul cela. Acolo chiar animalele se ţineau, după care la 6 dimineaţa am făcut poze şi am fugit de acolo'', spune Terente.Ca să scape, a fugit înapoi la Beja 30 de kilometri pe jos, iar acolo a mers direct la poliţie.''Nu aveam niciun drept acolo, nu ştiam, eram cu mâinile legate că nu ştiam ce să fac. Am umblat în Beja în lung şi-n lat fără bani, fără mâncare. Orice cetăţean din Republica Moldova n-are acolo drepturi, el ajunge şi este direct vândut de alţi oameni'', a declarat Eugen Terente.Bărbatul a luat legătura cu un prieten şi a mers la cules de pepene verde în Peroguarda. Pentru 6 zile de muncă a primit 30 de euro, iar după ce a primit banii, a fugit.''Am mers, am mers până am făcut sânge la picioare. Tu nici nu te gândeşti la nimic în momentul ăsta. Vrei să ajungi acasă, liniştit, fără furturi, fără să ucizi pe cineva. Acolo trebuie să ucizi, să tai, să furi dacă nu te descurci'', spune Terente.Bărbatul şi-a cumpărat bilet şi a mers la Lisabona, la Ambasada Republicii Moldova.''Am spus că mi s-a furat paşaportul şi consulul mi-a făcut paşaport alb, aşa m-a dus până la aeroport cu automobilul. Când m-am urcat, am înţeles că putea să fie mai rău, eu încă bine am trecut'', a mai declarat Eugen Terente.Centrul pentru combaterea traficului de fiinţe umane de la Chişinău a deschis o anchetă."Acest caz se investighează şi urmează să fie stabilite toate circumstanţele, inclusiv în ce măsură cetăţenii Republicii Moldova sunt implicaţi în acest caz", a declarat ministrul Afacerilor Interne, Ana Revenco.Anterior, mai mulţi internauţi au scris despre cazuri de trafic de persoane în Portugalia. Jurnalistul Doru Dendiu a relatat despre zeci de moldoveni exploataţi în apropierea oraşului portughez Beja. El a postat şi imagini cu încăperile în care ar locui moldovenii. În acestea se vede că oamenii dorm jos, pe saltele, în încăperi ce par a fi depozite. Ministerul Afacerilor de Externe şi Integrării Europene a anunţat că şi autoritățile portugheze au inițiat o anchetă în acest caz.