MĂRTURII CUTREMURĂTOARE scoase la iveală de mama deţinutului bătut cu bestialitate într-o închisoare din Iaroslavl

Mama deţinutului bătut cu bestialitate într-o închisoare din Iaroslavl a povestit că de mai mulţi ani scrie autorităţilor despre violenţele din penitenciar, însă nimeni nu a luat atitudine. Deşi avocatul a anunţat-o că va fi publicată o înregistrare video în care se vede cum fiul ei este bătut crunt, femeia a mărturisit într-un interviu pentru BBC că nu şi-a imaginat că va fi atât de groaznic.

Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoţional.



După ce a văzut imaginile, femeia nu s-a mai putut opri din plâns.



"Am urmărit acele imagini fără sunet şi nu până la capăt. Am reuşit să văd toată înregistrarea abia peste două zile. Acum, adorm cu feţele acelor gardieni în minte. Aud acele gemete, acele lovituri", a menţionat femeia.



Femeia ştia că băiatul ei a fost bătut crunt încă de anul trecut, când a avut loc incidentul. Susţine că a reuşit să aibă o întâlnire cu el abia peste jumătate de an, când a fost transferat într-un alt penitenciar. Mama deţinutului spune că după ce "Novaia Gazeta" a publicat înregistrarea cu bătaia, mai mulţi foşti deţinuţi i-au scris că au trăit acelaşi coşmar. După acest caz, cinci angajaţi ai închisorii au fost arestaţi preventiv, iar unul se află în arest la domiciliu.



"Eu sper că se va face dreptate după ce cazul a ajuns în mass-media. Îmi doresc să se facă lumină în acest caz şi cei vinovaţi să fie pedepsiţi", a declarat Tatiana Macarova, mama deţinutului din Iaroslavsl.



Deţinutul din Iaroslavl care a fost lovit violent cu bastoanele în zona călcîielor de mai mulţi gardieni spune că se teme pentru viaţa sa. El i-a spus unui comisar pentru Drepturile Omului, care l-a vizitat în închisoare, că îi este frică să nu fie omorât şi ulterior să se anunţe că s-a sinucis.

Bărbatul stă acum singur într-o celulă şi este supravegheat video. După publicarea filmuleţului în care deţinutul este torturat, avocatul acestuia a părăsit Rusia, din cauza ameninţărilor pe care le-a primit. O organizaţie pentru respectarea drepturilor omului au cerut ca apărătorul să fie protejat de stat.