Mărturii CUTREMURĂTOARE. Mycola Ceaus susține că a fost lovit în rinichi și i-a fost injectată o substanță necunoscută

Fostul judecător ucrainean, Mykola Ceaus, a oferit detalii despre răpirea sa. Într-un videoclip, publicat pe canalul de YouTube al deputatului Partidului Solidaritatea Europeană, Vladimir Ariev, Ceaus susţine că a fost bătut și obligat să depună mărturii:



"M-au pus la podea, sub scaunul pasagerului, iar o persoană şi-a pus genunchiul pe capul meu și m-a ținut. Când am încercat să mă ridic, m-a lovit cu pumnii în spate, la rinichi. Asta a durat vreo 20-30 de minute."



Ulterior, Ceaus a spus că ar fi fost injectat cu o substanţă necunoscută şi mutat într-o altă mașină, de culoare verde sau albastru închis:



"Mi-au făcut o injecție și mi-au legat din nou mâinile și picioarele, apoi ne-am pornit. Am mers vreo două ore, poate o oră și jumătate, nu pot spune. Pe drum am întrebat unde mergem - în România sau în stânga Nistrului. Au spus că în România. Am început să mă eliberez, am încercat să fug."



În același video, fostul judecător declară că cei care l-au răpit l-au obligat să citească de pe foaie.



"- Deci aţi fost impus să depuneţi mărturii?

- Mi-au spus: până nu declari că ai călătorit de la Kiev cu avionul, că ai fost în biroul lui Poroșenko și că ai primit ordin de la el să îl condamni pe Korban, nu vei ieși viu din subsol."



La final, deputatul Vladimir Ariev a declarat că serviciile speciale ucrainene nu lucrează pentru securitatea țării, ci împotriva opozanților actualului președinte, adică a lui Petro Poroșenko.



Reprezentanţii Procuraturii pentru Combaterea Crimei Organizate și Cauze Speciale ne-au comunicat că ancheta privind răpirea lui Mykola Ceaus continuă. Oamenii legii din Moldova vor studia informațiile care au apărut în spațiul public și ne vor anunța când vor oferi noi detalii.



În Ucraina, Mykola Ceaus este cercetat penal pentru luare de mită. Potrivit anchetatorilor, el a promis că va lua o anumită decizie într-un dosar cu trafic de droguri. Banii primiți i-ar fi îngropat în grădină, în borcane. După ce Rada Supremă a aprobat reținerea acestuia, Ceaus a dispărut. În februarie 2017, judecătorul ucrainean a fost reținut și arestat la Chişinău, dar în aprilie a fost eliberat.

Mycola Ceaus a cerut azil în Moldova. La începutul lunii aprilie 2021 el a fost răpit, iar în 30 iulie a fost găsit într-un sat din regiunea Vinnița în lenjerie intimă. Poliția urma să-l predea pe fostul judecător Biroului Național Anticorupție al Ucrainei, dar a fost preluat de SBU și dus la Kiev.

În noiembrie, cazul Ceaus a ajuns în instanţă, iar marţi, fostul judecător a fost eliberat din arest la domiciliu pentru o cauțiune de peste 700 de mii de grivne, echivalentul a aproape jumătate de milion de lei moldoveneşti.