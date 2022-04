MĂRTURII CUTREMURĂTOARE. Locuitorii din Kiev povestesc cu groază și lacrimi în ochi despre ororile războiului

Au pierdut într-o secundă tot ce-au adunat de-o viaţă, brusc şi fără nicio şansă de alegere. Li s-a întâmplat miilor de locuitori din capitala Ucrainei, în casele cărora au aterizat rachete, timp de câteva săptămâni. Aproape fiecare dintre ei, femei şi bărbaţi, tineri şi vârstnici plâng când povestesc despre ororile suportate. Corespondentul Publika TV Oxana Bodnar a fost, zilele trecute, la Kiev şi a discutat cu numeroşi localnici, pe care doar speranţa la viaţă îi menţine să reziste pe timpul războiului.

L-am găsit pe Pavel la etajul patru al unui bloc situat pe strada Libertăţii din Kiev. Bărbatul strângea lucrurile rămase după explozia nocturnă de acum două săptămâni. Atunci venise aici, în apartamentul fratelui său, pentru a-l ajuta să se recupereze după o operaţie. Pavel, ca fost militar, îşi reţine emoţiile, dar totuşi durerea i se poate citi în ochi.



"Zgomot. Explozie. M-am ascuns sub plapumă. Totul s-a surpat. Aici a dormit fratele mai mare. Am scos de pe mine plapuma. Mi-am întrebat fratele dacă e viu, dar am văzut că fusese rănit la cap", a spus bărbatul.

Un alt bloc din Kiev, o altă poveste tristă, trăită şi durută timp de o lună.

Cei mai mulţi locatari ai blocului afectat şi-au încuiat apartamentele cu speranţa să revină după război. În aer domneşte o linişte apăsătoare. Aici, în plină noapte, s-au produs explozii puternice, care au înspăimântat oamenii şi le-au distrus casele, chiar şi cele din preajmă au fost afectate.

O femeie din capitala Ucrainei, Svetlana povesteşte că a trăit o noapte de coşmar, pe care niciodată nu o va uita: "Am văzut un obiect care ardea, apoi s-a auzit o bubuitură puternică, apartamentul nostru s-a cutremurat la propriu. Era groaznic. De fapt, e puţin spus. Nu avem bani să plecăm undeva, nu avem altceva decât apartamentul nostru".

O explozie puternică a speriat-o enorm pe Natalia, originară din regiunea Nikolaev. Şi chiar dacă nu se simte în siguranţă, ea a decis să nu părăsească oraşul, în care trăieşte o bună parte din viaţa ei.

"Cineva trebuie să rămână aici. Aici au rămas femei şi copii. Noi muncim. Eu lucrez într-un magazin. Oamenii care au rămas, printre care sunt şi eu, trebuie cumva hrăniţi, susţinuţi. Ambii gineri ai mei acum sunt la război, apără Ucraina. Faptul că ne bombardează este groaznic, dar trebuie să trăim. Ştiţi, ne menţine acest gând că trebuie să trăim", a spus femeia.

Printre ruinele unuia dintre cele mai mari mall-uri din Kiev, bombardate acum două săptămâni şi jumătate, mai sunt căutate corpuri neînsufleţite.

La locul exploziei l-am întâlnit pe un bărbat, care de la începutul războiului s-a înscris în subdiviziunea apărării teritoriale. El îşi acoperă faţa, pentru siguranţă şi ca măsură de securitate. Până la război, bărbatul a lucrat în sfera IT, iar acum a decis să contribuie la apărarea ţării sale în acest război. Întrebat cum e să trăieşti cu gândul că riscă, în fiecare clipă, cu propria viaţă, bărbatul a răspuns optimist.

"Noi ne-am obişnuit deja. Cunoaşte multe zone care până acum mai sunt minate. Avem mijloace de securitate, veste şi căşti. Cu siguranţă, Ucraina va învinge", a spus bărbatul.