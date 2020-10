Mărturii cutremurătoare la Vorbeşte Moldova. Cei doi soți din Orhei, bătuţi cu sălbăticie după ce au mers la un botez, au povestit prin ce au trecut

Petrecere cu scandal la Orhei. Soţii Matus susţin că au fost bătuţi cu sălbăticie după ce au mers la un botez. Cei doi vor veni în această seară în platoul emisiunii Vorbeşte Moldova pentru a povesti prin ce au trecut.

"L-au bătut peste faţă cu pumnii, apoi i-au dat cu piatra peste cap. Am văzut cum sângele curge şi m-am speriat. Am zis gata, l-au omorât. Eu când m-am aplecat peste el, eu am simţit o lovitură aici cu piciorul. Nu am putut înţelege pentru ce am fost lovită."

Femeia spune că a vrut să îşi ajute soţul, care zăcea într-o baltă de sânge, şi a fost bătută şi ea cu bestialitate.

Soţii Matus vor să se facă dreptate şi se tem că agresorii ar putea scăpa basma curată.

Emisiunea Vorbeşte Moldova poate fi urmărită de luni până joi, de la 20:00, pe PRIME.