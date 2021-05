Mărturia văduvei unui medic răpus de COVID-19: ”A lucrat până în ultima zi..."

S-au îndrăgostit pe băncile Universităţii de Medicină, s-au căsătorit şi au locuit împreună patruzeci de ani. Este povestea de viaţă a soţilor Elena şi Ion Şiman din oraşul Orhei, care au demonstrat că familia şi munca pot fi îmbinate perfect. Ea - medic ginecolog şi el - medic chirurg, au ştiut de la începutul pandemiei că sunt expuşi riscului de infectare, însă au continuat să lucreze zi de zi. Din păcate, viaţa a fost prea dură. Acum un an, stâlpul familiei a fost răpus de noul coronavirus.



"Soţul meu, Ion Şiman, fost chirurg a activat mai mult de 42 de ani. Am învăţat într-o grupă, în grupa 13. Iată aşa ne-am făcut buni prieteni", a declarat Elena Șiman.



După facultate au fost repartizaţi să muncească în acelaşi sat, iar din acel moment au fost de nedespărţit.



"El ca chirurg, eu ca ginecolog, după aceea am fost transferaţi aici la Spitalului Raional Orhei", a spus Elena Șiman.



Pentru că erau mereu în căutarea unor experienţe noi, soţii Şiman au lucrat doi ani şi în Yemen.



"Experienţa a fost cu totul alta, pentru că acolo ne întâlneam cu absolut alte probleme decât sunt la noi", spune Elena.



Totuşi, pandemia de coronavirus i-a luat pe nepregătite pe toţi:



"Foarte straşnic, foarte straşnic şi neîncrezător. A lucrat până în ultima zi..."



Şi colegii de muncă ai medicului spun că au pierdut un bun specialist dedicat meseriei.



"A fost un chirurg mare, un învăţător al nostru care mulţi ani de zile a fost pentru noi un exemplu pe care noi l-am urmat şi de la care am învăţat chirurgia", a declarat chirurgul Pavel Leahu.

"Un om educat, cu spirit mare şi cu forţă de a învăţa tineretul să activeze în domeniul chirurgiei", a declarat Valeriu Ghiorghinescu.



Văduva se numără printre cele 22 de familii în care coronavirusul a ucis medici şi urmează să primească 100 de mii de lei de la stat, dar consideră că ideea autorităţilor este nedreaptă.



"Să îi dai la unu şi să nu îi dai la altul o să fie foarte dureros şi neplăcut. O să se simtă neplăcuţi şi cei care au primit şi cei care nu au primit", spune Elena Șiman.



Guvernul a alocat 2,2 milioane de lei pentru cele 22 de familii ale cadrelor medicale decedate de COVID-19. Au dreptul la indemnizaţii persoanele în care medicul este rudă de gradul 1, au copii de până la vârsta de 18 ani sau au studenţi până la 23 de ani. Acolo unde decedaţii nu au urmaşi, alocaţia va fi oferită unuia dintre părinți. De la începutul pandemiei, 117 lucrători medicali au fost răpuşi de COVID-19.