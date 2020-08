Mărturia unui medic legist: Morţii COVID-19 arată altfel

"În peste 25 de ani de carieră, am văzut peste 20.000 de morți. Decedați din toate cauzele. Am participat sau efectuat peste 15.000 de autopsii și expertize medico-legale. După o asemenea experiență îți formezi ochiul, îți dezvolți o anumită intuiție. Ca aspect macroscopic, decedații COVID arată altfel decât tot ce am văzut în cariera mea", a declarat dr. Cristian Stan, citat de antena3.ro.

"Au 2-3 caracteristici specifice. Plămânii sunt plini cu apă, vasele mici de sânge sunt inflamate, sunt foarte hidrofile și existența multor trombi foarte mici în vase, în organe.

Microtrombozele pot fi de ordinul sutelor, fiind raportate cazuri în care acestea au fost colectate în filtrul pulmonar sau chiar au blocat aparatele de dializă la pacienți cu insuficiență renală.

Pe scurt, acest virus produce din start o inflamație a vaselor mici de sânge, care conduce la scăderea debitului de sânge, respectiv oxigen și totodată produce mici cheaguri de sânge ce ajung în plămâni, inimă, creier cu consecințe grave, infarct sau accident vascular cerebral. Acești trombi diseminați au un rol major în severitatea bolii și apariția decesului. Aici cred că poate fi una dintre cheile pentru găsirea tratamentului pentru infecția cu acest virus foarte agresiv", a punctat specialistul.

Întrebat cum ar defini boala COVID, medicul a răspuns: "este o infecție virală, la fel ca și gripa (...). Infecția cu coronavirus are următoarea caracteristică: se duce în plămâni și în vasele de sânge și apoi începe să se formeze torentul care face ravagii în calea lui. Este o infecție virală cu complicații mult mai grave decât gripa".