Mărturia unui medic de pe ambulanță: Am avut o perioada în care nu prea făceam faţă, am fost şi eu bolnavă, şi colegii mei

Sistemul medical este pus la grea încercare din cauza numărului mare de infectări cu noul coronavirus. Tot mai mulţi oameni cu simptome specifice sună la serviciul 112, iar echipajele de pe ambulanţe fac faţă cu greu situaţiei.Valentina Madan este medic urgentist şi lucrează pe ambulanţă de 20 de ani, în satul Peresecina din raionul Orhei. Fiecare apel este o adevărată provocare, iar totul începe cu echiparea corespunzătoare."Avem instrucţiuni unde e indicat cum să ne echipăm corect, punem prima pereche de mănuşi, apoi îmbrăcăm costumul. După asta îmbrăcăm masca, punem gluga, viziera ca să rămână cât mai puţină suprafaţă expusă şi luăm a doua pereche de mănuşi", spune Valentina Madan.În unele zile echipajele de pe ambulanţe au chiar şi 14 solicitări, iar cadrele medicale nu au timp nici măcar să mănânce sau să bea apă."La final de tură, ajungem într-o stare.... nu suntem de invidiat. Noaptea trecută am avut 13 solicitări, n-am avut măcar o oră de odihnă. Am avut o perioada în care nu prea făceam faţă, am fost şi eu bolnavă, şi colegii mei. Atunci a fost destul de tensionat, eram nevoiţi să facem mai multe gărzi", spune Valentina Madan.Chiar şi aşa, epuizarea fizică nu este cel mai mare obstacol, ci faptul că trebuie să stea departe de copii şi nepoţi, pentru că le este frică să nu-i îmbolnăvească."Ne doare atunci când oamenii spun că lucrătorilor medicali le convine să se infecteze, că primesc indemnizaţie de la stat. A suporta COVID înseamnă a pierde ani de sănătate. Cei care cel mai mult îşi doresc să se revină la viaţa normală suntem cred că noi, lucrătorii medicali, vreau să îmi văd nepoţica, vreau să merg pe stradă să respir liber!", a mai declarat Valentina Madan.Conform ultimelor date ale Ministerului Sănătăţii, de la începutul pandemiei şi până în prezent, s-au înregistrat peste 11600 de îmbolnăviri de COVID-19 în rândul cadrelor medicale.