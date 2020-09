Mărturia unei paciente cu COVID-19: Am avut toate simptomele - durere în gât, cefalee, pierderea mirosului, gustului şi febră

Pe măsură ce crește numărul îmbolnăvirilor cu noul coronavirus, creşte și numărul celor care prind la curaj şi vorbesc deschis despre experiența prin care au trecut în lupta cu virusul care a băgat groaza în toţi. Este şi cazul Nataliei Efros-Bujor din Capitală, care a fost bolnavă de COVID-19 în august și s-a vindecat, dar urmările bolii le resimte și în prezent.



Femeia spune că la ea coronavirusul s-a manifestat cu toate simptomele: durere în gât, cefalee, pierderea mirosului, gustului şi febră:



”Pneumonie bilaterală.Din momentul în care a venit test pozitiv, am început tratament conform protocolului acasă".



Fiind mamă a trei copii, cel mai mult femeia era îngrijorată pentru odraslele sale, mai ales că cel mic avea abia trei luni. Bebelușul a făcut şi el febră.

"Mi-a fost frică foarte tare și nu doar pentru copiii mei. Mi-a fost frică și pentru mine, pentru că în momentul ăsta îți dai seama că tu nu mai ești la capacitatea maximă. În momentul ăsta am înțeles cât suntem de vulnerabili”, a declarat Natalia Efros.



Pe durata tratamentului, Natalia, împreună cu soțul și copiii, s-au autoizolat la domiciliu. Pentru că mulţi îi tratează cu discriminare pe cei bolnavi de COVID-19, femeia a decis să îşi împărtășească experiența pe rețelele de socializare.



"Adevărul este că dacă mai multă lume ar povesti despre experiența lor de a trecere prin COVID, poate ar face pe ceilalți care încă nu cred în acest virus să gândescă un pic mai mult".

Acum femeia revine cu încetul la viața obișnuită, lucrează de la distanță și are grijă de casă și familie. Ea spune că boala a ajutat-o să înțeleagă multe lucruri importante.



”În COVID eu am făcut 2 exerciții - am conservat energie și am scris mesaje de recunoștință și mulțumire pentru tot ce am reușit până acum. COVID-ul mi-a arătat că suntem mărunți și neajutorați", a mai spus femeia.

Până acum, peste 34 de mii de moldoveni s-au vindecat de COVID-19.