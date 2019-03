MĂRTURIA CUTREMURĂTOARE a unui bărbat care trebuia să se afle în avionul prăbușit în Etiopia

Ahmed Khalid trebuia să se afle la bordul avionului Ethiopian Airlines prăbușit duminică, însă din cauza unei întârzieri a zborului de conexiune din Dubai, bărbatul a ratat îmbarcarea și a scăpat cu viață, relatează Global News.

Ahmad a declarat că avea rezervate două zboruri: unul din Dubai spre Addis Abeba și un zbor din Addis Abeba spre Nairobi.

”Din cauza întârzierii zborului din Dubai, am ratat primul zbor spre Nairobi, cel care s-a prăbușit. Așa că atunci când am ajuns în Addis Abeba mi-au spus să iau următorul zbor, care este la ora 11, și am fost de acord”, a povestit bărbatul.

Avionul Ethiopian Airlines în care trebuia să se afle și Ahmed Khalid s-a prăbușit duminică, iar toți cei 157 de oameni aflați la bord, din 35 de țări, au murit.

Ahmed povestește că veste prăbușirii avionului s-a răspândit rapid:

”Toată lumea îi întreba pe însoțitorii de zbor ce s-a întâmplat, dar nimeni nu se spunea nimic. Se plimbau de colo-colo, până când un pasager a văzut pe telefonul mobil că primul zbor spre Nairobi, care abia ce decolase de câteva minute, s-a prăbușit”.

O nouă catastrofă aviatică ridică semne de întrebare asupra vârfului de lance de la Boeing, modelul 737 MAX 8. Duminică s-a prăbuşit al doilea avion de acest fel, al doilea în nici şase luni.

Tragedia s-a petrecut în Etiopia şi 157 de oameni aflați la bord și-au pierdut viața. Toamna trecută, tot un 737 MAX 8 s-a prăbuşit în mare, în Indonezia, la scurt timp după decolare și la aproape aceeaşi altitudine cu aeronava căzută duminică.