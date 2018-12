Mărturia cutremurătoare a fetei bătute şi umilite de iubit ei

Fata, care împlineşte astăzi 18 ani, a povestit drama prin care a trecut de când au început bătăile primite din partea iubitului ei. Aceasta a mărturisit că a fost împreună timp de un an cu Robert, tânărul de 20 de ani, din Ploieşti, însă episoadele violente au început în urmă cu două luni.

„Avem împreună un an de zile, dar certurile şi bătăile au început de două luni. Acum m-a ameninţat cu cuţitul la gât, m-a tăiat la mână, mi-a spart pahare în cap, m-a băgat în cadă. M-a pus să îi pup mâinile”, a declarat fata, pentru Observator.tv, citat de libertatea.ro

Tânăra a povestit că toate scandalurile porneau de la lipsa de droguri.

„Ultima oară m-a lovit de la sevraj. Nu avea nici prenadez, nicio ţigară în casă şi a început să mă bată. Că el nu are ce să consume, că el nu are nimic şi toţi nervii i-au picat pe mine”, a precizat tânăra bătută de iubit „Nu am plecat pentru că eram ameninţată. Mi-a zis că mă omoară. La fel cum s-a întâmplat şi acum, doar că am scăpat. M-am prefăcut pur şi simplu că fac ca el, că zic ca el, că el e şeful. Confirmam ce zicea el ca să pot să scap”, a povestit tânăra.



După ce iubitul ei a ieşit din bloc, fata s-a dus direct la Poliţie. „Când am prins momentul cel mai potrivit m-am dus direct la Poliţie.

El a zis că se duce să îşi ia ceva de băut şi o să îmi spargă din nou sticla în cap. Pe el l-au arestat şi au venit părinţii să mă ia”, a mai spus aceasta.