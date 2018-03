MĂRȚIȘOR 2018. Alex Velea și Antonia au susţinut un concert senzațional la Chișinău

Interpreţii români Antonia şi Alex Velea au susținut aseară un concert de excepţie la Chișinău.



Spectacolul a fost dat în cadrul festivalului "Mărțișor - 2018". Artiştii au făcut senzație pe scena Palatului Național "Nicolae Sulac", iar sala a fost arhiplină. Cei doi au interpretat piesele care i-au făcut renumiți, iar publicul s-a distrat la maxim.



Primul care a urcat în scenă şi a încins atmosfera a fost Alex Velea.



Antonia nu s-a lăsat mult așteptată, şi după câteva minute a urcat alături de iubitul ei.



Cei mai mulţi care au venit la concert erau tineri. Încântaţi de spectacol au fost şi copiii care au venit împreună cu părinţii.



"Sunt fanul numărul unu."



"Mi-a plăcut foarte mult. Nici nu am știut că vor cânta împreună artiștii mei preferați."



"Mi-a plăcut foarte tare, emoții foarte, foarte super. Au venit pentru prima oară și am spus că dă să mă duc și eu, nu am să regret niciodată."



"Un concert prosper cu artiști frumoși din România care ne-au adus buna dispoziție în suflet și în inimă."



După concert fanii au făcut poze cu interpreţii şi au primit autografe.



"Am făcut poze cu ea, și am vorbit, mi-a spus că am o voce foarte frumoasă și - Te-a Încurajat.

- Da, m-a încurajat."



Şi cei doi artişti spun că au rămas încântați de publicul de la Chișinău și au promis să vină mai des.



"Un spectacol plin de energie și eu iubesc să vin aici la Chișinău și vă mulțumim", a spus Antonia, interpretă.



"Oamenii au reacționat pozitiv, au cântat piesele de la început până la sfârșit. A fost un spectacol extraordinar, vă mulțumim mult și abia aștept să ne revedem", a zis Alex Velea, interpret.



Concertul a fost organizat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Astăzi, Palatul Național "Nicolae Sulac" va găzdui un nou concert.