Mărțișoare pentru o cauză nobilă. Voluntarii confecționează manual mărțișoare pentru a le oferi persoanelor bolnave

"Am decis să îmi iau câteva ore libere pentru a face o cauză nobilă, pentru a ajuta persoanele bolnave şi am decis să mă alătur acestei organizaţii şi să îmi fac rolul de voluntariat.""Aceste mărţişoare deşi par un lucru mărunt ajută care cu adevărat au nevoie. Mă bucur foarte mult că fac parte şi pot să ajut şi eu să fac un bine.""Am venit azi să confecţionez nişte mărţişoare care, sper eu, să fie cel puţin o mică parte şi să aducă fericire oamenilor."Procesul este migălos şi necesită o atenţie sporită, dar tinerii sunt bucuroşi că prin munca lor vor aduce primăvara în sufletele celor mai trişti."Noi ne-am distribuit sarcinile, iar eu fac startul, adică facem capetele la mărţişor în două culori, cum e tradiţional, alb şi roşu.""Ceea ce mă ocup eu este legarea acestor mărţişoare, astfel încât să aibă un aspect şi să fie uşor de purtat.""Eu sunt responsabil în cadrul activităţii de ambalarea mărţişoarelor. Totul e foarte fain, vesel, echipa e foarte interesantă, Mă bucur că am învăţat să fac şi eu un mărţişor."Reprezentanţii organizaţiei Hospice of Hope în Republica Moldova au menţionat că prin această cauză nobilă pot ajuta cât mai multe persoane din ţara noastră."Suntem foarte bucuroşi că avem comenzi mari la mărţişoare şi vom fi aici împreună cu voluntarii noştri. Noi mizăm să vindem cât mai multe mărţişoare ca să putem acumula cât mai multe fonduri pentru organizaţie.", a spus Lara Moraru, reprezentanta de țară Hospices of Hope Moldova.Potrivit organizatorilor, prin activitatea reţelei Hospice of Hope Moldova vor fi ajutaţi pacienţii cu boli incurabile din raioanele Orhei, Soroca, Cahul, Taraclia și Ocnița."Planul nostru din acest an este foarte ambiţios, dorim să executăm peste 10 mii de mărţişoare care sunt oferite în schimbul unei donaţii.", a spus Liudmila Jarcuțchi, fundraiser.Evenimentul se află la a cincea ediţie. Fiecare mărţişor este oferit în schimbul unei donaţii de minim 20 de lei.