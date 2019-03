Mărţişoare confecţionate manual de angajaţii Muzeului Naţional de Etnografie, în dar pentru oamenii care s-au plimbat prin parcul central al Capitalei (FOTOREPORT)

În prima zi de primăvară, peste 200 de mărţişoare au fost dăruite în parcul central din Capitală. Accesoriile alb-roşii au fost confecţionate manual de către angajaţii Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală.



Cei care au trecut astăzi prin parc au avut parte de o surpriză. Oameni au fost încântaţi de iniţiativa angajaţilor muzeului:



"Este foarte binevenită ideea, sunt frumoase şi fac o dispoziţie de sărbătoare, e plăcut".



"Da am mai primit astăzi încă trei, este simbolul primăverii, o plăcere în suflet. Aşa mărţişoare nu am mai avut, e ceva frumos, mă bucur tare mult".



"Am primit primul mărţişor de la fecioraş, al doilea de la soţ. Mă bucur că suntem stimaţi, foarte bine, e un lucru foarte bun".



Şi dacă unii au rămas impresionaţi de mărţişoare, alţii au refuzat să le primească:



"- Nu, mulţumim.

- Bună ziua! Vrem să vă felicităm cu 1 martie. E ocupată doamna.

- Eu mă grăbesc foarte tare".



Angajaţii Muzeului Naţional de Etnografie spun că au muncit cinci zile pentru realiza cele 200 de mărţişoare.



"Cercetările au demonstrat că primele mărţişoare erau legate fie la mână, fie la gât. Semnificaţia era una foarte simplă de a ne proteja. Începând cu al doilea război mondial, tradiţia s-a schimbat, iar mărţişoare au început să fie prinse la piept. Încercăm să revenim la tradiţia frumoasă, de a lega acest șnur la mână sau piept", a menţionat Petru Vicol, directorul Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie



Anual, în această zi, şi vameşii, dar şi poliţiştii de frontieră oferă în dar, simbolul primăverii tuturor celor care pleacă sau vin în Moldova. Mărţişorul, care a fost inclus în patrimoniul cultural UNESCO în 2017, este un simbol al trecerii de la iarnă la primăvară şi un vestitor al înnoirii.