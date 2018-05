Marşul LGBT, din nou CONTESTAT de enoriaşi: Noi suntem o ţară ortodoxă, RUŞINE, RUŞINE (FOTOREPORT)

Zeci de reprezentanţi ai comunității LGBT din Moldova au ieșit la un marș prin Chişinău şi au cerut să fie acceptați de societate.



"Fără frică de iubire!

Rușine! Rușine! Rușine! "



Susţinătorii minorităţilor sexuale au mărșăluit pe strada București. În acest an, ei au reușit să parcurgă tot traseul stabilit, fără a fi opriți de contramanifestanți.



"Am parcurs mai multe străzi decât în ultimii doi ani! Inimile sus!"



"Dacă aș spune cuiva că sunt gay, aș avea multe probleme. Și la locul de muncă, și în stradă, peste tot."



"Am venit, pentru că mi se pare o cauză importantă și pentru că în Moldova, homofobia este o chestie care e prezentă peste tot."



La contramanifestație au venit peste 200 de oameni. Ei s-au adunat la intersecția străzilor București şi Vasile Alecsandri, însă au fost evacuaţi de polițiști.



Credincioşii ortodocşi nu s-au lăsat şi au organizat un protest pe strada 31 August. Ei au încercat de mai multe ori să rupă cordoanele de polițiști și

s-au luat la bătaie cu forţele de ordine.



"Rușine! Rușine!"



Enoriaşii susţin că acţiunile homosexualilor şi lesbienelor sunt imorale.



"Noi suntem o țară ortodoxă. Cei ce au patima asta să și-o facă acasă, să nu se vadă în public. Noi avem copii, avem nepoți. Nouă nu ne trebuie mârșăvia asta în țară. "



"Noi nu am venit nici să-i batem, nici să le facem ceva rău. Poate că o să înțeleagă că nu este corect și nu este bine. "



Anterior, Mitropolia Moldovei a cerut Primăriei Chișinău să interzică organizarea marșului.