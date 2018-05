Marseille - Atletico Madrid. Finala Europa League se vede la Canal 3, de la 21:45! Echipele probabile

În această seară se va disputa marea finală a Ligii Europei, partida dintre Olympique Marseille şi Atletico Madrid. Echipa franceză are în faţă cel mai important meci din ultimii ani, cu un impact major în fotbalul din hexagon. Cluburile din Franţa sunt lovite de un ghinion teribil în cupele europene. Niciunul nu a mai cucerit un trofeu din 1993, atunci când chiar Olympique Marseille a câștigat Liga Campionilor.



" Olympique Marseille a cucerit inimile a mii de suporteri francezi în acest sezon. Oamenii se identifică cu valorile clubului, deoarece cred în victorie până la urmă. Suntem mândri şi vom face tot posibilul ca să le oferim clipe de fericire, nu doar fanilor noştri, ci şi întregii ţări", a declarat Rudi Garcia, antrenor Olympique Marseille.



În finala de la Lyon, însă, francezii vor avea un adversar redutabil. Atletico Madrid a cucerit de două ori Liga Europei şi a jucat de două ori în finala Ligii Campionilor între 2014 şi 2016.



" Să joci împotriva lui Atletico este ceva greu de explicat în cuvinte. Este un club ce a jucat două finale ale Ligii Campionilor în ultimii patru ani şi a căştigat trofeul Ligii Europei. Şansele noastre la victorie sunt mici. Chiar şi aşa, ne vom agăţa de fiecare dintre ele, deoarece visul nostru este să câştigăm trofeul Ligii Europei", a spus Rudi Garcia, antrenor Olympique Marseille.



De partea cealaltă, Atletico Madrid aproape că este sinonim numele actualul antrenor al formaţiei spaniole, Diego Simeone, un jucător legendary al clubului ”colchonero”. Carismaticul tehnician argentinian a revoluţionat-o pe Atleti, începând cu 2011, atunci când a preluat conducerea băncii tehnice a grupării din capitala Spaniei.



" Atunci când cei de la club m-au instalat antrenor principal, eu am găsit câţiva jucători, mulţi dintre care mai sunt la echipă, fotbalişti care sunt gata să-şi dea viaţa pentru acest club. Ştiam de ce fel de jucători avem nevoie şi i-am adus. Astfel am devenit un adversar incomod şi unul de temut. Obiectivul meu a fost să fac din Atletico o echipă de temut pentru orice adversar şi cred că mi-a reuşit", a menționat Diego Simeone, antrenor Atletico Madrid.

Finala Europa League 2018, ECHIPELE PROBABILE

Marseille (4-2-3-1): Mandanda; Sakai, Rami, Luiz Gustavo, Amavi; Anguissa, Sanson; Thauvin, Payet, Ocampos; Germain

Atlético (4-4-2): Oblak; Vrsaljko, Giménez, Godín, Lucas; Koke, Saúl Ñíguez, Gabi, Correa; Griezmann, Costa



Finala Ligii Europei Olympique Marseille-Atletico Madrid se va disputa în această seară cu începere de la ora 21 şi 45 de minute şi va fi televizat în direct la CANAL 3.