Marş pentru viaţă! Preoţii şi credincioşii au spus NU avorturilor printr-un miting

Preoţii şi credincioşii spun nu avorturilor. O nouă acţiune împotriva întreruperii sarcinii a fost organizată în Chişinău. Participanţii la manifestaţie au sfătuit femeile să lupte pentru viaţa viitorilor bebeluşi.

Olga Plămădeală are o fetiță și a rămas de curând însărcinată. Ea îndeamnă femeile să nu renunțe niciodată la șansa de a deveni mame.



"E o întrebare destul de grea, pentru că femeile și fetele, mai ales, viitoare mame singure se panichează, se tem și în multe, cazuri, chiar și părinții se întorc, nu le susțin. Poate că trebuie societatea să intre mai mult în situație, să nu judecăm atât de aspru", a spus Olga Plămădeală, participantă la miting.



La miting au venit și tinere care urmează să devină mame.



"Susțin familia, copiii, fiecare viață este un dar. Și pentru că Dumnezeu, ceea ce ne-a dăruit, trebuie să avem și să păstrăm. "



Pentru creşterea demografică au optat şi bărbații care au participat la manifestație.



" Eu, de părerea mea, socot că fiecare familie trebuie să aibă cel puțin patru copii, fratele trebuie să aibă frate, sora trebuie să aibă soră. Am trei copii, am șase nepoți, sper că so mai fie. "



Astfel de marșuri au avut loc astăzi în peste o sută de localități din țară. Acestea sunt organizate deja pentru al patrulea an la rând. Preoții spun că femeile care sunt în dificultate pot veni şi la biserică pentru consiliere psihologică.



"Am și o modestă experiență în această direcție, încât zeci de femei au ales viața fătului pronunțându-se contra avortului tocmai în urma susținerii, consilierii duhovnicești", a declarat Octavian Moşin, preot, co-organizator al "Marșului pentru viață".



Potrivit datelor statistice, în 2017, în Moldova s-au înregistrat peste 11 mii de avorturi, cu aproape două mii mai puține decât în 2016.