Marș împotriva corupției în Capitală, organizat de partidul Congresul Civic. Manifestanţii au scandat lozinci electorale

Câteva sute de simpatizanţi ai partidului Acţiunii Comune - Congresul Civic, în frunte cu foștii comunişti Mark Tkaciuc şi Iurie Muntean, au mărşăluit sâmbătă pe străzile Capitalei, fluturând pancarte și scandând lozinci. Coloana de manifestanţi a fost însoţită de o orchestră de trompetişti, care fredona cântece ruseşti.



Marşul a început la ora 11:00 în fața Circului din Chişinău. De acolo, în mod organizat şi însoţiţi de echipaje ale poliţiei, manifestanţii au pornit pe mai multe străzi din Capitală.



Oamenii au venit la manifestaţie în mod organizat din Cahul, Floreşti, Făleşti, dar şi Ceadîr-Lunga:



"Am venit să suţin acest marş pentru că suntem amăgiţi, iar faptul cum trăim noi în ultima perioadă, suntem furaţi din toate părţile şi aşa nu se mai poate".



Unii ne-au spus că le-a fost pus la dispoziţie transport:



"Am venit de la Făleşti, am venit cu transport organizat de cineva!

- Câţi oameni aţi venit?

- Nu vă pot spune".



"Am venit din Cahul, am adus vreo 20 de oameni. Suntem la o companie privată de transport".

Organizatorii neagă faptul că ar fi pus la dispoziţia oamenilor transport şi dau asigurări că toţi au venit pentru că sunt împotriva corupţiei.



"Aici au ieşit oameni care nu pot fi cumpăraţi. Au trecut deja 30 de ani şi a venit momentul să ne dăm seama că toate rele s-au întâmplat din cauza politicienilor care s-au vândut. Toţi care au venit astăzi aici vor să se facă auziţi", a declarat Mark Tkaciuc.



"Majoritatea moldovenilor nu se vând, suntem o naţiune civică şi unită. Ţara nu aparţine procurorilor, judecătorilor şi şefilor din poliţie şi altor proiectanţi de scheme frauduloase, Moldova aparţine poporului", a precizat Iurie Muntean.



Formaţiunea se declară de stânga, iar programul electoral se bazează pe obiective ca lupta cu corupţia, investiţii în educaţie, medicină, precum şi protejarea mediului înconjurător.