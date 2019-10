MARQUEZ A SCĂPAT CU VIAŢA. Spaniolul a suferit un accident teribil la antrenamente

Marc Marquez, cvintuplul campion mondial la MotoGP, a scăpat cu viaţa după un accident uriaş în timpul primei sesiuni de antrenamente libere ale Marelui Premiu al Thailandei.

Pilotul spaniol al echipei Repsol Honda a pierdut controlul motocicletei şi a lunecat, ajungând la marginea pistei. Marquez a fost dus cu targa spre ambulanţă şi transportat la spital, unde a fost supus unor teste medicale.

În mai puţin de două ore, ibericul a revenit pe circuitul de la Buriram şi a participat la a doua sesiune de antrenamente.



" A fost un accident straniu, deoarece abia am ieşit de la boxe. Poate cauciucurile nu erau încălzite suficient sau poate am trecut printr-o porţiune murdară a pistei. Deodată după accident a fost greu, deoarece nu puteam respira, dar apoi mă simţeam mai bine. Când am ajuns la spital, eram ok. E important că am ieşit cu bine din acel accident", a spus MARC MARQUEZ, pilot Repsol Honda.



Sesiunile de calificări se vor desfăşura sâmbătă, iar cursa principală.- duminică. Marc Marquez este liderul clasamentului general şi are un avans de 98 de puncte în faţa italianului Andrea Dovizioso. Astfel, dacă va câştiga cursa, Marquez va deveni campion pentru a 6-a oară.