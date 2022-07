Mark Zuckerberg, acuzat că și-a terorizat angajații de care era nemulțumit cu o sabie

Mark Zuckerberg este una dintre cele mai controversate figuri din lumea tehnologiei, ideile sale prin care vrea să acapareze domeniul, dar și detaliile despre viața sa făcând deliciul publicului.

Într-un clip de pe Tik Tok care a ajuns rapid viral, un fost angajat, a lansat o serie de acuzații extrem de grave despre modul în care fondatorul Facebook gestionare relația cu cei din subordinea sa.

Mai exact, după cum susține Noah Kagan, Mark Zuckerberg își amenința programatorii cu o sabie. De ce făcea asta? După cum explică fostul angajat, miliardarului pur și simplu nu îi plăceau "codul și celelalte lucruri pe care IT-iști le puneau pe site", notează observatornews.ro cu referire la futirism.com.

Aceasta nu este prima dată când informații despre modul în care Zuckerberg își "motiva" angajații. Kagan a mai vorbit despre astfel de incidente în cartea sa "How I Lost 170 Million Dollars: My Time as #30 at Facebook", lansată în 2014.

Printre replicile prin care Zuckerberg își încuraja angajații : "Dacă nu faci asta mai devreme, te voi lovi în față" sau "te voi tăia cu această sabie uriașă" , ținând în mână o katană." Până în ziua de azi, nu știu de ce a avut acea sabie."

Kagan a lucrat pentru gigantul tehnologic în 2005, când platforma de social media și fondatorul erau la început de drum. El a fost acolo doar timp de nouă luni, și situația s-a schimbat cu siguranță în anii de când a plecat. În prezent, el este CEO-ul AppSumo.

Situația se va complica pentru angajații actuali ai Facebook

Dacă poveștile legate de katana lui Mark Zuckerberg pot fi considerat anecdote amuzante de foștii angajați, situația este mult mai complicată pentru cei care lucrează pentru Meta în prezent. După cum transmite aceeaşi publicație, în timpul unei sesiuni Q&A, fondatorul Facebook a anunțat că va pune mult mai multă presiune pe cei din subordinea sa.

Zuckerberg speră că mediul de muncă tot mai stresant îi va determina pe unii dintre angajații săi să-și dea demisia, fără a mai fi nevoie ca managerii Meta să-i concedieze.

În timpul sesiunii de întrebări și răspunsuri le-ar fi spus celor prezenți că "unii dintre voi ar putea decide că acest loc nu este pentru voi" și că este de acord cu un proces de "auto-selecție".

"În mod realist, există probabil o grămadă de oameni în companie care nu ar trebui să fie aici", ar fi spus Zuckerberg.