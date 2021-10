Jucătorul de snooker Mark Allen a câștigat în premieră Open-ul Irlandei de Nord. Sportivul originar din Belfast a avut susținerea celor prezenți în sală și l-a învins pe scoțianul John Higgins cu 9-8.



Allen a început în forță meciul și a condus timp îndelungat, însă la un moment dat adversarul a preluat controlul asupra jocului. După 14 frame-uri, Higgins conducea cu 8-6. Allen a revenit superb și a dominat finalul partidei, reușind să-și adauge în palmares al 6-lea trofeu al carierei.

„Nu îmi vine să cred. Am avut rezultatele modeste la acest turneu în anii precedenți. A fost o săptămână grea pentru mine, dar am rezistat. Am fost determinat să câștig și nu m-am dat bătut”, a menționat jucătorul.



Mark Allen a încasat 70 de mii de lire sterline, iar John Higgins 30 de mii.