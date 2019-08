Mario Balotelli va juca la Brescia. Atacantul a semnat un contract valabil pe trei sezoane

Mario Balotelli revine în Serie A la trei ani după ultimul său meci disputat în campionatul de fotbal al Italiei si a fost prezentat oficial la clubul Brescia Calcio. Atacantul în vârstă de 29 de ani a venit liber de contract după ce s-a despărţit de Olympique Marseille.



"Super Mario" a parafat un acord pe trei ani gruparea italiană, nou-promovată în prima ligă. Potrivit presei, el va avea un salariu anual de 1,5 milioane de euro plus bonusuri în funcţie de performanţe. Chiar dacă s-a născut în Palermo, fotbalistul a copilărit în Brescia, însă nu a jucat niciodată pentru "rândunele".



În această vară, Balotelii s-a mai aflat în negocieri şi cu Flamengo Rio de Janeiro, dar a preferat să se întoarcă în ţara natală.



"Cred că am petrecut mai mulți ani în străinătate decât în Italia. Putem spune că acolo am crescut ca fotbalist. Mama a început să plângă în momentul în care, i-am spus: Există o posibilitate să joc la Brescia. Ce crezi? Ea a continuat să plângă și am rugat-o: "Dă-mi un răspuns, deoarece trebuie să iau o decizie". ", a spus Mario Balotelli, atacant Brescia Calcio.



În cariera sa, Balotelli a mai fost legitimat la Lumezzane, Inter Milano, Manchester City, AC Milan, FC Liverpool şi Nice.



Pentru Squadra Azzurra a jucat 36 de meciuri şi a marcat 19 goluri.