Marina Tauber: Procuratura Anticorupţie a confirmat că pe numele soţului lui Greceanîi a fost pornit dosar penal (DOC)

Deputata Partidului Politic ȘOR Marina Tauber spune că Procuratura Anticorupţie i-a dat un răspuns prin care confirmă faptul că pe numele soţului Zinaidei Greceanîi a fost pornită o cauză penală privind jaful din sectorul bancar. Declaraţiile au fost făcute, astăzi, în cadrul unei conferinţe de presă.

"Văzând cum Comisia de anchetă nu-şi face datoria privind banii soțului lui Greceanîi, nu i-a restituit BEM, am sesizat Procuratura Generală. Am primit un răspuns de la Procuratura Anticorupţie. E o mică victorie, înțeleg de ce am fost presată şi de ce cei de la guvernare, şi în special Dodon şi Greceanîi, au vrut să mă oprească. Pe 9 octombrie, Procuratura Anticorupţie a confirmat acest fapt şi a comunicat că pe marginea acestui caz legat de Alexei Grecanîi şi a familiei Greceanîi este pornită de mult o cauză penală", a menţionat deputata Partidului Şor.

Totodată, Marina Tauber a declarat că este hărțuită de guvernare, deoarece celor de la putere nu le convine că Partdul Şor a spus multe adevăruri neplăcute despre ei.

"Nu ne pot ierta că am zis multe despre ei, multe adevăruri neplăcute, liderii PSRM nu pot să ne lase să vorbim liber despre rolul doamnei Grceanîi, de implicarea ei în jaful de la BEM, de asta s-a ajuns la ridicarea imunității, arest, amenințări. Nu vom tăcea. Sunt aleasă de popor, de oamenii din ţară şi am obligația să apăr adevărul în fața oamenilor. Mersi lui Şor, colegilor, oamenilor care ne-au susținut şi vom merge mai departe cu investigarea fraudei, mai ales ce ține de familia Grceanîi", a punctat Tauber.

PUBLIKA.MD aminteşte că, pe 25 septembrie, Marina Tauber i-a solicitat procurorului general interimar să ceară retragerea imunității parlamentare a șefei Legislativului Zinaida Greceanîi pentru a fi investigată în dosarului jafului din sectorul bancar.

Anterior, Ziarul de Gardă, a menţionat că Centrul Național Anticorupție investighează 40 de companii sub aspectul dobândirii ilicite a mijloacelor financiare de la Banca de Economii a Moldovei. Printre firmele vizate în dosar se regăsește și compania "Alsvit-Vin", fosta "Alsvit-Print", afiliată familiei președintei Parlamentului, Zinaida Greceanîi.

