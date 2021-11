Marina Tauber, la Bălți: Vom construi împreună cel mai dezvoltat oraș pentru familiile voastre, copii și nepoți

Am transformat în totalitate orașul și raionul Orhei, am rezolvat o mulțime de probleme la Taraclia, dar și în alte aproape 100 de localități administrate de echipa Partidului „ȘOR”. Haideți să construim împreună și Bălțiul, pentru familiile voastre, copii și nepoți. În 21 noiembrie, votați cu sufletul, cu inima! Sunt declarațiile candidatului Partidului „ȘOR” pentru funcția de primar al municipiului Bălți, Marina Tauber, făcute în cadrul prezentării oficiale a programului de dezvoltare a orașului.

Programul candidatului Partidului „ȘOR” pentru funcția de primar al municipiului Bălți prevede transformarea acestuia într-un oraș de vis, cu drumuri reparate, spitale sigure, trotuare îngrijite, parcuri curate, străzi și cartiere iluminate, terenuri de joacă frumos amenajate. De asemenea, Marina Tauber dă asigurări că locuitorii din Bălți se vor bucura de mai mult confort și siguranță. O atenție mai mare va fi oferită persoanelor vulnerabile, cum ar fi familiile cu mulți copii, cele cu venituri modeste, persoanelor cu dizabilități și bătrânilor.

„Dragi bălțeni, acum avem șansa de a schimba lucrurile în bine. Programul nostru este unic, noi nu promitem ceea ce nu putem îndeplini. Nu avem de gând să vă mințim. Este un principiu după care ne ghidăm din 2015 încoace, de când am început să renaștem localitățile din țara noastră. Am transformat în totalitate orașul și raionul Orhei, am rezolvat multe probleme la Taraclia și în alte aproximativ 100 de localități din țară. Niciodată nu am crezut că va fi posibil asta, acum știu că totul este posibil și vreau să devin primar al municipiului Bălți. Haideți să construim împreună cel mai dezvoltat oraș pentru familiile voastre, copii și nepoți! În 21 noiembrie, votați cu inima și cu sufletul!”, a declarat Marina Tauber, de la tribuna instalată în Piața Independenței din Bălți.

Candidatul pentru funcția de primar, Marina Tauber, le-a mulțumit miilor de bălțeni care au semnat în susținerea programului său de dezvoltare a municipiului Bălți. Totodată, Tauber i-a îndemnat pe oameni să continue să confirme că sunt de acord cu acest program și să vină cu propuneri de completare a acestuia.

„Vă mulțumim că sunteți alături de noi. Astăzi am prezentat programul de dezvoltare a municipiului Bălți, viziunile noastre despre ce putem rezolva în primii doi ani de activitate. Vă anunț că vom continua consultările cu oamenii, vom colecta semnături, dar, în același timp, vom lucra. Din 22 noiembrie, nu ne vom permite să pierdem vremea. Bălțeni, sunteți demni de o viață mai bună! Noi, echipa Partidului „ȘOR”, în frunte cu Ilan Șor, vă promitem că nu vă veți simți niciodată abandonați. De acum încolo, vom fi prietenii dvs. și nimic nu va putea schimba asta”, a mai declarat Marina Tauber.

Toate promisiunile care urmează să fie îndeplinite de Marina Tauber, în calitate de primar al municipiului Bălți, au fost incluse într-un spot de aproape cinci minute, care a fost difuzat pe un ecran imens, amplasat în Piața Independenței, dar și pe internet. Evenimentul de prezentare a programului a fost transmis, în direct, în câteva sectoare ale orașului Bălți, acolo unde s-au adunat mai mulți bălțeni, care au spus ce așteptări au de la noul edil.

„Majoritatea drumurilor din Bălți se află într-o stare deplorabilă. Nu au mai fost reparate de mulți ani. Vorbesc în calitate de șofer. Eu cred că Marina Tauber va rezolva această problemă. Vă rog ca în 21 noiembrie să nu ratăm această șansă. Această femeie va face tot posibilul să trăim bine în acest oraș”, a menționat un locuitor al municipiului Bălți.

„O problemă care ne afectează pe toți este lipsa iluminatului public. În multe locuri, curți de bloc acesta lipsește. Nu suntem în siguranță, iar acum, când afară se înnoptează mai devreme, ne este frică. Vreau ca această problemă, dar și alte probleme legate de lipsa de infrastructură să fie rezolvate cât mai curând”, a menționat o femeie.

O altă locuitoare a municipiului Bălți a vorbit despre necesitatea construirii terenurilor de joacă: „În oraș sunt foarte multe familii tinere cu copii, dar care nu au unde să se joace. Eu am patru copii, care sunt nevoiți să parcurgă o distanță de jumătate de kilometru până la cel mai apropiat teren de joacă, care se află într-un parc din preajmă. Un teren de joacă în tot sectorul. Nu mai vrem ca ai noștri copii să se joace în drum. Vrem să construiți cât mai multe terenuri de joacă”.

Cu un mesaj în adresa bălțenilor a venit și liderul Partidului „ȘOR”, Ilan Șor, care a garantat că promisiunile făcute de Marina Tauber vor fi îndeplinite și că va avea toată susținerea lui și a echipei formațiunii sale.

„Orașul Bălți va fi un oraș de vis, care va avea dreptul să se declare o adevărată capitală a nordului. Trăiască orașul visurilor, trăiască orașul Bălți!”, a declarat Ilan Șor.

Alegerile locale noi vor avea loc în data de 21 noiembrie. Candidatul Partidului „ȘOR” pentru funcția de primar al municipiului Bălți, Marina Tauber, figurează cu numărul 9 în buletinul de vot.