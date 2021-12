Marina Tauber, exclusă din cursa electorală pentru funcția de primar la Bălți

CEC solicită Judecătoriei Bălți anularea înregistrării în cursa electorală a Marinei Tauber. Decizia a fost luată de membrii Comisiei Electorale Centrale, în urmă cu câteva minute. Ședința s-a lăsat cu scandal.

Potrivit membrului CEC Pavel Postică, în urma verificărilor s-a constata că Marina Tauber a utilizat în campania electorală bani nedeclarați pentru hrana simpatizanților care o susțineau în campanie.

Candidatul Partidului ȘOR, Marina Tauber, a declarat în candrul ședinței că raportul citit de Postică reprezintă o aberație. Potrivit candidatului, Postică nu s-a aprofundat în problema raportată.

În cadrul ședinței au fost audiați și reprezentanții companiei care au prestat servicii de catering pentru simpatizanții formațiunii. Unul dintre reprezentanți a declarat că nu a semnat niciun contract atunci când îndeplinit comanda.

„Da, într-adevăr am livrat prânzuri la destinația Dumbrava Albă. Noi primim comenzi pe viber. Eu nu am avut contact cu nicio persoană, încasările le primea administratorul. Noi nu am avut niciun contract. În urma verificărilor de la poliție, au fost arătate toate bonurile de casă.”

Totodată, compania a menționat că a recepționat nicio comandă din partea Partidului ȘOR.

„La mine nu s-a adresat nimeni din numele Partidului Șor, nu s-a legitimat nimeni de acolo. A fost doar o solicitare, că iată avem o cantitate de mâncare ce trebuie livrată de două ori pe zi. Nu s-a discutat la ce partid se duce mâncarea.”

În cadrul ședinței a intervenit și Nicolai Grigorișin. Potrivit lui, declarațiile Marinei Tauber sunt o minciună și a acuzat-o că a achitat pentru hrana și locul de odihnă pentru persoanele care o susțineau în campanie.

Într-un final, Pavel Postică a declarat că Partidul ȘOR a cheltuit peste plafoul declarat.

"Se constată depășirea plafonului permis de CEC cu minim 9 000 de lei. În aceste conditii, sanctiunile pentru încălcări trebuie să fie descurajante și penalizate. Ţinând cont de practica judiciară în alte cazuri şi luând în considerare că deja au fost averstismente, se atestă aplicarea sancţiunii sub forma de anulare a înregistrării în cursă", a declarat Postică.