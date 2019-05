Marina Tauber, despre "jlobismul" lui Năstase...

Deputatul Partidului Șor, Marina Tauber, îl acuză pe președintele PPDA, Andrei Năstase, că s-ar fi comportat cu ea agresiv. Totul sa-r fi întâmplat într-un local din Capitală, unde Taouber stătea cu o prietenă, iar Năstasee a venit cu alți doi colegi de partid, printre care era și Alexandru Machedon.

Aceasta a scris pe pagina sa de Facebook că Năstase cu alți doi colegi de partid, au venit într-un local în care se afla și ea.

Tauber sugerează că Andrei Nastase a încercat să o provoace, scuturându-și haine în prezența ei.

"Bădăranul acesta s-a apropiat de mine și a început să-și scuture haina lui și a spus “Na și ție un pic de mercur...” Deoarece luasem nota, dar și dacă sincer, nu am vrut sa cobor la nivelul lui Năstase sau cum i se mai spune "Prostu' satului", mi-am luat haina și am plecat. Având în vedere comportamentul lor arogant cu care au intrat în sala aceasta, fără voia administrației, n-am avut ce să fac decât să le doresc "odihnă plăcută", zicându-le că "am fost bucuroasă să îi văd"...