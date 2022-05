Marina Tauber are statut de învinuit în dosarul privind frauda bancară

Deputaul Partidului "ȘOR" Marina Tauber are statut de învinuit în dosarul frauda bancară, pornit pentru escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Ea are interdicție de a părăsi țara pe un termen de 60 de zile. Parlamentarul a fost audiat astăzi de procurorii anticorupție. Alesul a declarat ulterior presei că respinge acuzațiile care i se aduc. Ea a menționat că atât ea cît și Ilan Șor își vor demonstra nevinovăția.

"Eu nu am spălat bani şi nu am făcut nimic cu banii pe care nu i-am spălat. Eu mă declar nevinovată. La fel vreau să spun şi despre preşedintele nostru Ilan Şor. Noi vom demonstra nevinovăţia noastră. Noi nu cunoaştem ce probe contra noastră pot fi aduse de procurori.Vom coopera, vom colabora pe toate căile posibile cu ancheta, cu Procuratura Generală şi cu alte instituţii care o să fie implicate în investigaţie. Partidul Politic "ŞOR" în frunte cu llan Şor şi toată echipa noastră suntem primii cointeresaţi ca ancheta în cazul furtului miliardului să fie dusă până la capăt şi vinovaţii să fie pedepsiţi", a spus Tauber.



Deputatul a mai spus că nu are ce ascunde.



"- Vă aşteptaţi să fiţi reţinută? - Eu sper la asta nu o să ajungem, dar, ştiţi, probabil, juridic nu o să fie corect. Aici o să spună avocatul meu. În calitate de politician vreau să vă spun că dacă reţinerea mea cumva o să ajute la ieftinirea pâinii şi benzinei şi la situaţia din ţară, atunci pentru cetăţenii noştri eu sunt gata şi să fiu reţinută. Din păcate văd că aceste showuri şi circuri cu reţinerea opoziţiei şi presiunea pe opoziţie, ei nu ajută cu nimic la starea lucrurilor în ţara noastră", a mai spus Tauber.





Amintim că Marina Tauber a rămas fără imunitate parlamentară. Ea este acuzată de spălare de bani și escrocherie în proporții deosebit de mari. În candrul unui discurs de la tribuna centrală a legislativului, Marian Tauber a calificat acuzațiile drept penibile și false.