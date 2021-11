Marina Tauber acuză guvernarea PAS şi CEC că încearcă să o excludă din cursa pentru alegerea primarului de Bălţi

Candidatul Partidului ŞOR la funcţia de primar al municipiului Bălţi, Marina Tauber, care a ieșit în turul doi al scrutinului, acuză guvernarea PAS, dar şi Comisia Electorală Centrală că încearcă să o excludă din cursă. Tauber face trimitere la o decizie a CEC care nu se regăseşte în Codul Electoral şi care ar face posibilă eliminarea acesteia.



Mai exact, potrivit CEC, dacă un candidat dintre cei doi ajunşi în al doilea tur se retrage cu şapte zile înainte de scrutin, atunci, automat este inclus în cursă următorul candidat după numărul de voturi.



"Membrii CEC au introdus această măsură de unii singuri, fără aprobarea Parlamentului şi fără a face unele clarificări. Vă spun de ce aşa au decis: este deja clar că eu voi învinge la acest scrutin şi vor să mă scoată din cursă", a spus Tauber.



Tauber susţine că are informaţii potrivit cărora, candidatul independent Nicolai Grigorişin ar avea o înţelegere cu reprezentanţii guvernării PAS și intenționează să se retragă din cursă.



"PAS are o înţelegere cu Grigorişin ca el să-şi retragă candidatura în această săptămână, iar Marcoci să devină oponentul meu în turul doi. Iar cu câteva zile înainte de alegeri vor, în mod josnic, să mă scoată din cursă, iar candidatul PAS să câştige", a declarat candidatul la funcţia de primar la Bălţi.



CEC menţionează într-un comunicat de presă că acuzaţiile apărute în spaţiul public sunt nefondate. Potrivit institutiei, aceste prevederi sunt din anul 2015.



Candidatul independent la funcţia de primar al municipiului Bălţi, Nicolai Grigorişin, a negat cu vehemenţă că ar fi avut vreo discuţie cu cei din PAS şi spune că o va acționa în judecată pe Marina Tauber pentru declaraţii calomnioase.

"Niciodată nu am discutat cu cei din PAS. Nu am avut nicio discuţie, mai ales referitor la minciunile crase pe care le spune Tauber, că eu aş fi interpusul Maiei Sandu, că am vorbit cu ea ca să renunț la candidatura mea. Declar public că nimic nu este adevărat", a declarat Nicolai Grigorişin, candidat la funcţia de primar.



Reprezentanţii Partidului Acţiune şi Solidaritate nu au fost de găsit pentru o reacţie.



Am încercat să obţinem o reacţie şi de la Boris Marcoci, care a candidat din partea PAS la acest scrutin, însă el are telefonul deconectat.



Cel de-al doilea tur de scrutin pentru fotoliul de primar se va desfășura în data de 5 decembrie. Lupta se va da între candidatul Partidului Şor, Marina Tauber, şi candidatul independent Nicolai Grigorişin.