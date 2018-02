Marian Lupu la Fabrika. Cele mai importante declarații (LIVETEXT)

(UPDATE 20:53) Marian Lupu, pe partea socială, s-a reuşit o majorare de salarii pentru mai multe categorii de bugetari.

(UPDATE 20:49) Marian Lupu, stimularea business mic şi mijlociu, aici vreau să aduc şi să dau nota cea mai mare pentru iniţiativă, pe care am decis-o în decembrie anul trecut şi este deja una pusă în aplicare în ianuarie 2018.

Începând cu ianuarie din acest an, din bugetul de stat se vor plăti 40.000 lei pentru fiecare nou loc de muncă creat la îndeplinirea a trei condiţii: Prima condiţie ca numărul de muncă în aceste proiecte care vor fi prezentate să fie nu mai puţin de 100 per unitate economică; Salariul pentru aceste locuri de muncă să nu fie mai mic decât 75 la sută decât media salariului pe economie;Prezenţa şi funcţionarea acestor locuri de muncă să nu fie mai mică de 3 ani de zile.

Banii sunt rezervaţi, sunt deja în buget, procesul este pornit.

(UPDATE 20:45) Marian Lupu, susţinerea mediului de afaceri, investiţii, locuri de muncă, politicile care au fost promovate de către guvern şi de către parlament a adus noi investitori, care au deschis sute şi mii de locuri de muncă. Mă refer aici la investiţia din Orhei, care am participat împreună la cu colegii şi au început să funcţioneze; Crearea locurilor de muncă la Bălţi; Parcul industrial Edineţ, un investitor ucrainean a investit în producerea sucurilor din fructe care totul se exportă, şi apropo pe pieţile vestice.

(UPDATE 20:35) Marian Lupu, cum arată bilanţul Guvernului Filip din perspectiva dumneavoastră: Un amblu bilanţ a fost facut de prim-ministru, este firesc sa vorbim despre rezultatele activităţii Guvernului Filip, fiindcă este o practică internaţională. O difiniţie care stabileşte o garnitură guvernamentală, care de obicei se foloseste de numele primul ministru. Guvernul şi Partidul Democrat nu pot să accţioneze una fără alta. Noi ne dam foarte bine seama ca aceste componente nu pot una fara alta, ele nu pot să acţioneze şi nu pot una fără alta. Parlamentul îşi are rolul său despre aprobarea şi discutarea proiectelor înainte de Guvern, însă nu într-o măsură nu mai mică care vine cu proprii viziuni, cu proprii proiecte care de mai multe ori completează iniţiativele de Guvern.

In rezultatele Guvernării PD cu partenerii săi pe durata acestor doi ani de zile. Sunt două lucruri foarte importante, despre economie şi partea socială. Toate celelalte domenii sunt extrem de importante însă toţi o să cadă de acord, pentru că când zic un loc de muncă decent, un salariu, familii asigurate, îndemnizaţii pentru copii, grădiniţe, şcoli, pensii, astea reprezintă partea de bază.PD rămâne a fi conform documentelor sale statutare rămâne a fi un partid desurgente social democrat.

Pe partea economică cel mai impotant a fost restabilirea unei situaţii previzibile, calme, normale, pe tot sectorul general şi pe cel judiciar-bancar. Aici merge vorba şi despre ce sa întâmplat cu Banca de economii, dar nu doar. Uitaţivă şi în alte ţări dezvoltate, unde statul intervine pentru a stabiliza situaţii mai grele, dar să nu uităm că sistemul financiar bancar este sistemul sangvin al economiei.

Îmi aduc aminte de unde am plecat în 2016, care erau riscurile, iar riscurile erau foarte mari. Un partid care vine, care şi-a asumat guvernarea în acele timpuri, au mers la un risc foarte mare, iar această responsabilitate a fost una asumată.

(UPDATE 20:20) Marian Lupu, problema tratelor bilaterale: Pentru cetăţenii Republicii Moldova este foarte important ca să circule fără regimul de vize într-un număr foarte mare de ţări. Acum avem această oportunitate, iar moldovenii sunt satisfăcuţi, este foarte bine. Avem şi zona CSI, Belarus, Rusia, unde de asemenea foarte mulţi lucrează, învaţă. În ultimii ani am pornit anumite negocieri care includeau America de Sud, America Centrală, Peru, dar şi altele. Interesul Republicii Moldova este de a extinde numărul de ţări cu care vom negocia şi mai departe unde moldovenii ar putea merge fără regim de vize. Şi mai important la moment îmi pare pachetul pentru comerţ liber. Noi suntem o economie, prin definiţie orientată spre export. Moldova are interes în continuare să menţină acordul de comerţ liber cu partenerii din Est, Belarus, Rusia în pofida a tuturor neînţelegerilor. Zona de liber schimb este foarte importantă pentru noi. Guvernarea de ani buni acţionează şi va acţiona foarte strategic. China deja astăzi a dejenit a doua forţă economică în lume, este un stat care a avut o atitudine pozitivă faţă de Republica Moldoa. Zilele viitoare va sosi o delegaţie cu care vom semna un acord de liber schimb pentru piaţa de acolo. Un acord de comerţ liber care ar înlătura taxele vamale care sunt destul de costisitoare la intrarea în China. Oamenii se tem de acorduri de comerţ liber. Eu pledez pentru un pachet cât mai larg de acorduri comerciale care sunt în favoarea producătorilor, întreprinderior.

(UPDATE 20:14) Marian Lupu, despre un posibil acord cu Federaţia Rusă: Nu avem un asemenea acord cu Rusia. Mă miră acest lucru. Relațiile dintre țările noastre a cunoscut și faze mai calde. De ce oare nu s-a abordat acest subiect? Constatăm ideea unui astfel de acord, pentru că avem mulți moldoveni care se află acolo.

(UPDATE 20:12) Marian Lupu: Noi vom face absolut totul ca să ducem la bun sfârșit ce am început, iar moldovenii să fie asigurați cu un viitor mai bun la bătrânețe. Vrem să extindem la maxim cu toate țările unde avem diaspore, să semnăm astfel de acorduri.

(UPDATE 20:07) Maria Lupu, despre efectele acordului: Nu cred că avem timp de a face o analiză. Important este că aceste acord prevede asigurarea cu dreptul la pensii. Odată ce va fi pus în aplicare, cetățenii vor primi pensii. Moldoveanul trebuie să dispună de contract de muncă, să achite impozite. Tot ce se întâmplă în Italia se înregistrează. Acest acord permite să nu se piardă niciuna din părțile stagiului de muncă. Omul este asigurat că va primi pensie, dacă respectă criteriile date.

(UPDATE 20:03) Marian Lupu, despre alegerile din Italia și temerile emigranților: Este un subiect care l-am discutat cu îngrijorare. Dacă se întâmplă că forțe din extremă dreaptă , liga nordului să câștige, evident că lucrurile vor merge un pic mai greu. Nu depinde de noi, ci de moldovenii care stau în Italia, cei care au acte care le permite să participe la vot. Contribuția lor ar fi în favoarea lor.

(UPDATE 19:52) Marian Lupu, despre negocierile cu Italia: Este un subiect de maximă importanță. Orice țară nu există în abstract, ci într-un sistem de relații. Cel mai important este acordul de liber schimb. Nu mai puțin important este intereseul cetățeanului, în special când este vorba despre cei care călătoresc în străinătate. În condițiile realiste, pentru Moldova subiectul se constituie în modul în care apărăm drepturile cetățenilor. Cum asigurăm pensia? După o viață muncită s-ar putea să fie. Nici în una din țările în care lucrează cetățenii noștri nu poți fi trecut la pensie cu asigurare și acte în regulă. Este o decizie foarte importanță, prin această decizie noi am dat undă verde unui acord între Guvernul Italiei și cel al Republicii Moldova. Țara noastră are un astfel de acord cu încă 13 state și cu 4 în proces. Germania este o țară cu care am semnat, avem un acord care funcționează. Israel este o destinație la fel de importantă. Țările unde se află cei mai mulți moldoveni, reprezintă cea mai mare prioritate pentru autoritățile de la Chișinău, pentru a semna și a ratifica acest proces. Procesul cu Italia a fost unul anevoios, cel puțin 6 ani de întrevederi, discuții pe care le-am lansat personal. De câte ori mergeam la Roma, atrăgeam atenție că este nevoie de un astfel de acord. Vreau să mulțumesc pe Valentina Buliga, pentru că ea a fost cea care a semnat zece din cele 12 acorduri cu statele membre UE.

Preşedintele fracţiunii Partidului Democrat din Parlament, Marian Lupu, este invitatul din această seară al emisiunii Fabrika realizată de analistul media, Cristian Tabără.

În cadrul emisiunii, Marian Lupu va vorbi despre progresele înregistrate de Moldova în cadrul Parteneriatului Estic şi despre rezultatele sesiunii plenare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.

Nu rataţi emisiunea care poate fi urmărită pe Publika TV, începând cu ora 19.50.