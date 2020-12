Mariah Carey pregătește un show special pentru sărbătorile de iarnă din acest an

Mariah Carey lansează un show special pentru sărbătorile de iarnă din acest an. Diva care a fost numită de-a lungul anilor "Regina Crăciunului" a pregătit pentru fani un show special, în care a pus în scenă o poveste magică de sărbători."E Ajunul Crăciunului, iar anul 2020 a fost unul foarte dificil, aşa că Moş Crăciun a decis că sezonul sărbătorilor de iarnă trebuie să fie unul magic din care să nu lipsească prezenţa inegalabilei Mariah Carey. - În acest an, de Crăciun cu toţii avem nevoie de puţină magie."În spectacolul care va fi lansat pe 4 decembrie, vor participa Ariana Grande, Jennifer Hudson, Snoop Doog şi mulţi alţi artişti. Din show-ul special nu va lipsi melodia lansată în anul 1994 "All I Want For Christmas".Celebra melodie are 26 de ani. Piesa a ocupat locul întâi în clasamentul revistei Rolling Stone şi în Billboard Hot 100. În prezent, single-ul se apropie de pragul de 700 de milioane de accesări online.