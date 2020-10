Maria Dimcioglo are nevoie de o intervenție chirurgicală urgentă, însă nu are bani. Vezi cum o poți ajuta

Are nevoie de o intervenție chirurgicală urgentă la coloana vertebrală, în străinătate, pentru a putea să trăiască şi să-şi realizeze visele. Vorbim de Maria Dimcioglo din Ceadîr-Lunga, care mai mulți ani în urmă a fost diagnosticată cu scolioză de gradul IV. Tânăra, care are doar 20 de ani, practic nu poate merge și acuză în permanenţă dureri mari.



Maria Dimcioglo s-a născut în satul Tomai. A fost abandonată de mama sa la naştere şi lăsată în grija bunicii. Tatăl său a decedat, când ea avea doar patru anișori.



”Scolioza mi-au diagnosticat-o la școală, când aveam șapte ani. Am avut o copilărie grea, pot să spun că practic n-am avut-o, pentru că acasă munceam mult.



Fata nu a fost dusă la medic, din lipsă de bani. Doar când a împlinit 13 ani, o prietenă de familie a ajutat-o să primească grad de dizabilitate.

”La 15 - 16 ani au început să simt dureri foarte mari. Coloana vertebrală îmi părea că arde. Am început să beau pastile pentru durere, foarte multe pastile. Acum nu le mai iau, pentru că nu prea mă ajută.”



Acum un an i-a decedat bunica şi tânăra a rămas singură în lumea adulților, fără sprijin și fără bani.



”Ea mă iubea, avea grijă de mine, mă înțelegea, cu ea alături nu simțeam că nu sunt ca ceilalți.”



În această primăvară, cu ajutorul prietenilor, a mers la Moscova pentru investigații. Acolo şi-a aflat diagnoza exactă - scolioză de gradul IV şi a primit asigurări că o intervenție chirurgicală o va pune pe picioare. Însă, procedura este prea costisitoare.

"Doar elementele metalice costă 700 de mii de ruble rusești, iar perioada de reabilitare - încă 200 de mii. Plus cheltuielele pentru drum. Totodată, cineva trebuie să mă îngrijească, pentru că după operație nu voi putea să mă mişc singură. Și eu nu am așa bani.”



Acum tânăra stă la niște prieteni din Ciadîr-Lunga, deoarece nu are o locuință proprie. Cea mai mare parte a zilei o petrece în pat.



”Situația se agravează pe zi ce trece, eu simt. Peste jumătate de an, aș putea să ajung în scaunul cu rotile.”



În ciuda stării medicale extrem de complicate, Maria a absolvit liceul şi își continuă studiile la Facultatea de Cultură Națională a Universităţii din Comrat. Pe viitor, vrea să fie profesoară de limbă turcă.



”Ştiu că sunt o persoană puternică. Uneori sunt veselă şi mă pot bucura din suflet. Alteori sunt foarte serioasă, dar şi aşa sunt ok cu mine.”



Persoanele care doresc să o ajute pe Maria să colecteze banii necesari pentru intervenția chirurgicală, pot face transferuri pe contul bancar, afişat pe ecran, sau să o contacteze la numărul de telefon 069123398.