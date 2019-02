Marele poet Grigore Vieru ar fi împlinit astăzi 84 de ani

S-a născut în ziua în care lumea sărbătoreşte dragostea. Marele poet Grigore Vieru, cel care a cântat dragostea de mamă, de ţară şi de neam, ar fi împlinit astăzi 84 de ani. Soţia şi fiul lui, oameni de cultură şi elevi au depus flori la bustul poetului de pe Aleea Clasicilor.

Dis-de-dimineaţă zeci de elevi de la mai multe gimnazii l-au omagiat pe poet. Micuţii au recitat poezii şi au cântat.



"Din Basarabia vă scriu, dulci fraţi de dincolo de Prut, Vă scriu cum pot şi prea târziu mi-e dor de voi, şi vă sărut."



Soţia regretatului poet, Raisa Vieru, îşi aminteşte zilele de naştere, sărbătorite pe când poetul era în viaţă. Ea

spune că păstrează în suflet memoria marelui poet, dar şi a marii iubiri pe care i-o poartă.



"Făceam o mare masă şi veneau prietenii lui şi era foarte frumos. Şi plâng, dar şi îmi pare că este cu noi, şi chiar este cu noi.. este poetul cu noi" a spus soţia poetului Grigore Vieru, Raisa Vieru.



Colegii de breaslă ai poetului şi-au amintit de activitatea intensă şi de dăruirea de care dădea dovadă Grigore Vieru.



"A fost un scriitor foarte exigent cu sine, a fost unul dintre cei care a fost ctitorul luptei noastre pentru limbă, pentru alfabet, pentru demnitate naţională", a spus scriitorul, Nicolae Dabija.



"Grigore Vieru mi-a vizitat casa i-a cunoscut pe părinţii mei, pe tata, pe mama şi am avut o întâlnire frumoasă în satul meu de baştină. Este un oment memorabil pe care eu nu pot s-o uit şi o păstrez în inimă cu sfinţenie ", a spus preşedintele Uniunii Scriitorilor, Arcadie Suceveanu.



"Am fost în relaţie colegiale şi de prietenie, am discutat, am fost pe baricade împreună, am fost în parlament împreună, deci am meditat împreună asupra limbii româneşti", a spus criticul literar, Mihai Cimpoi.



Grigore Vieru s-a născut pe 14 februarie 1935, în satul Pererâta, județul Hotin, şi s-a stins din viaţă în data de 18 ianuarie 2009, în urma unui stop cardiac, survenit după un tragic accident rutier. Casa în care a copilărit poetul a fost transformată în muzeu, iar mai multe licee din ţară îi poartă numele.