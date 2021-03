Marek Hamsik a revenit în Europa și a semnat un contract cu IFK Goteborg, din Suedia

Marek Hamsik a revenit în Europa. Fostul jucător al lui Napoli a semnat cu IFK Goteborg, din Suedia. Slovacul s-a întors pe bătrânul continent, după perioadă de 2 ani pe care a petrecut-o în China. Mijlocașul a semnat cu formația din prima ligă suedeză un contract valabil un an şi jumătate."Nu prea știu multe despre campionatul suedez și din această cauză trebuie să mă adaptez cât mai rapid. Sunt aici pentru a ajuta acest club, să apăr culorile lui. Sunt fericit să mă aflu aici. Sunt suficient de pregătit să dau tot ce e mai bun pe teren și pentru club."Conform presei internaționale, conducerea formației Dalian Professional, l-a lăsat pe Hamsik să plece gratis pentru a scăpa de salariul colosal pe care îl avea fotbalistul la gruparea din regiunea Liaoning.Slovacul este un jucător cu adevărat experimentat. A evoluat în 409 meciuri în Serie A și a marcat 100 de goluri. Mijlocașul de 33 de ani are şi 124 de partide la naționala Slovaciei. Singurele trofee cucerite de Hamsik însă sunt 2 Cupe şi o Supercupă a Italiei, în perioada când era legitimat la Napoli.Campionatul de fotbal al Suediei începe abia pe 10 aprilie, astfel că Hamsik are la dispoziţie mai bine de o lună pentru a se acomoda la noua sa echipă. În sezonul trecut, Malmo a câştigat titlul în ţara scandinavă, în timp ce Goteborg a terminat doar pe poziţia a 12-a din 16 echipe.Însă Goteborg are un palmares impresionant, cu 18 titluri, 5 Cupe ale Suediei şi 2 Cupe UEFA.