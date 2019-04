Marea speranţă Zion Williamson, prezentat la 18 ani drept noul LeBron James, va participa la draftul 2019

, scrie agerpres.ro. Williamson a făcut acest anunţ, anticipat, într-o î nregistrare video publicată la începutul săptămânii pe contul său de Instagram."Anul acesta a fost cel mai frumos din viaţa mea şi nu am cuvinte să descriu ce am trăit", a explicat el, într-un mesaj de mulţumire adresat în special coechipierilor de la Universitatea Duke şi familiei sale."Eu îmi voi continua parcursul şi anunţ că voi fi candidat la Draftul 2019", a adăugat el.Williamson ar urma să fie prima alegere la draftul ce va avea loc pe 20 iunie la New York, după modelul unor jucători precum LeBron James, Kyrie Irving sau Anthony Davis înaintea lui, un statut foarte râvnit, dar care este şi o sursă enormă de presiune.Următoarea sa echipă ar putea fi New York Knicks, care a încheiat sezonul 2018-19 cu cel mai slab bilanţ din sezonul regulat (17 victorii-65 înfrângeri).Draftul, destinat să echilibreze campionatul NBA, permite francizelor care au încheiat ultimul sezon regulat pe locuri codaşe să aleagă primele.Însă pentru a se evita o performanţă negativă în mod voluntar, o tragere la sorţi a fost prevăzută în rândul celor mai slabe echipe pentru a determina ordinea de selecţie.Williamson a câştigat prestigiosul trofeu "Naismith Men's Player of the Year" de la primul său sezon în NCAA, ultimul sub culorile echipei Blue Devils a Universităţii Duke din Durham (Carolina de Nord).Doar două actuale staruri din NBA, Anthony Davis şi Kevin Durant, au mai primit acest trofeu de la primul an, Williamson fiind al optulea jucător de la Duke care intră în posesia acestui premiu.Williamson a avut în sezonul 2018-2019 medii de 22,6 puncte şi 8,9 recuperări de meci, precum şi o reuşită la aruncări de 68%.Blue Devils, de şase ori campioană a NCAA sub conducerea emblematicului antrenor Mike Krzyzewski, a fost eliminată, suprinzător, în faza sferturilor de finală de Michigan State (67-68).Williamson, un jucător cu o talie impresionantă pentru vârsta sa, 2,01 m şi 129 kg, este comparat deja cu superstarul campionatului profesionist nord-american de baschet (NBA), LeBron James.