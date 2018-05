Marea reparaţie a drumurilor de la Orhei este în toi. Autorităţile vor asfalta peste doi kilometri din strada Vasile Lupu

Municipiul Orhei s-a transformat într-un adevărat șantier. Peste 200 de muncitori lucrează în trei ture la reparaţia mai multor străzi din oraş, a trotuarelor, parcărilor, dar şi a curţilor. În prezent se lucrează pe străzile Chișinăului și Dorobanți.

Peste doi kilometri din cea mai importantă arteră din oraş, Vasile Lupu, vor fi asfaltaţi, bordurile vor fi înlocuite, iar trotuarele vor fi pavate cu gresie orheiană. Primarul oraşului Orhei, Ilan ȘOR, spune că toate lucrările vor fi gata până la sfârşitul acestui an, aşa cum a promis anterior.



"În acest an, noi mergem cu paşi rapizi. Eu am promis că pe perioada mandatului meu am să transform Orheiul într-un oraş de nerecunoscut, am să mă străduiesc să fac acest lucru, am promis. Străzile principale, drumurile le vom finaliza neapărat în acest an. În prezent lucrează peste 200 de muncitori şi până în iunie vom majora acest număr", a spus Ilan Şor, primarul oraşului Orhei.



Muncitorii lucrează cu spor şi la amenajarea a zece curţi şi a spaţiilor verzi din oraş. În total, vor fi amenajate peste 60 de curţi.



"În premieră, după multe decenii, în oraşul Orhei s-a început un proiect de renovare a curţilor. Acolo unde sunt cei mai mulţi copii, acolo unde sunt multe blocuri, aşa va fi în tot oraşul. Înlocuirea bordurilor, amenajarea terenurilor de joacă, obligatoriu a spaţiilor pentru uscarea rufelor, a covoarelor, bănci şi desigur locuri de parcare", a menţionat Reghina Apostolova, viceprimar oraşul Orhei.



Locuitorii oraşului Orhei sunt mulţumiţi de lucrări.



"Erau foarte rele drumurile. Se văd schimbări, mulţumim lui Şor că are grijă de noi".



"Ne bucurăm foarte mult, vedeţi în 30 de ani s-au schimbat câţiva primari, nu a făcut nimeni nimic, ăsta iată avem noroc de el".



"Să îi dee Dumnezeu sănătate că face, era o mizerie de Doamne fereşte pe aici".



Ilan ȘOR a fost ales primar al orașului Orhei în 2015. În mai puțin de trei ani, Orheiul a devenit un exemplu în domeniul modernizării infrastructurii şi a dezvoltării vieţii culturale.