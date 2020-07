"Marea din Moldova", luată cu asalt de moldoveni. Peisaje din nordul ţării, care te duc cu gândul într-o altă lume (FOTOREPORT)

"Marea din Moldova", cum este numit lacul de acumulare de la Costeşti-Stânca, este luată cu asalt de moldoveni anul acesta. Din cauza pandemiei de COVID-19 şi a restricţiilor impuse la ieşirea din ţară, atracţia turistică a devenit şi mai populară. Unii vin cu corturile pe malul apei, iar alţii se cazează la pensiunile din apropiere.



Într-o zi obişnuită, pe malul lacului am găsit mai multe familii la odihnă sau la pescuit.

"Regretăm că nu ne putem duce la mare. Dar acum am venit la marea noastră şi să ştiţi că aerul e tot acelaşi", a spus o femeie.



"Am venit la ora 10:00, cu soţia şi naşii. Da, marea noastră e aici...", a declarat un moldovean.



Venim de la Bălţi, suntem în concediu şi vrem să petrecem timp, că în altă parte la moment nu e prea posibil. E pentru prima oară când văd acest imens lac", a spus un alt bărbat.



La câţiva kilometri de lac, în satul Văratic, am găsit o pensiune care oferă servicii de cazare, pentru cei care îşi doresc condiţii ca la hotel. Familia Chitic pune la dispoziţia turiştilor două case. Stăpânii spun că, în acest an, rezervările curg gârlă.



"Ambele case, cea albă şi galbenă, aşa le numim ca să ne fie mai uşor, sunt rezervate până în data de 1 septembrie, cu toate că avem rezervări şi pentru septembrie", a precizat proprietara pensiunii.



Turiştii pot închiria ambarcaţiuni pentru a descoperi peisajele din zonă. Gazda le oferă veste de salvare şi le dă instrucţiunile de rigoare.



"Acesta este locul sau încăperea de la care noi putem să dăm în chirie ambarcaţiuni pentru apă. Avem în dotare două hidrobiciclete, două kaiacuri. Două canoe şi supurile", a explicat Viorel Chitic, gazda pensiunii.



Cei care promovează turismul eco spun că zona are mari perspective, însă mai e nevoie de investiţii şi sprijin din partea statului.



"Prutul astăzi este al doilea râu după curăţenie în Europa şi oamenii tot mai mult se orientează spre malurile Prutului.Vreau să menţionez faptul că oamenii sunt mult mai conştienţi faţă de 4,5,6 ani în urmă. Nu poluează atât de mult malurile", a declarat Nicolae Moscalu, directorul executiv al Asociaţiei Obşteşti "Moştenitorii".



Tot pe malul Prutului se află şi Grota de la Duruitoarea Veche, din raionul Râşcani, care face parte din patrimoniul ţării noastre. Anul trecut, a fost vizitată de 3600 de turişti.